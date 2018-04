Evan Rachel Wood, una guerrera más allá de la pantalla

“No es una coincidencia que mi papel en la serie ‘Westworld’ tenga mucho de mi vida fuera de las cámaras”, reflexiona la actriz Evan Rachel Wood, en una entrevista con EL TIEMPO.

En esa producción (la más grande de HBO, después de ‘Game of Thrones’) que ya estrenó su segunda temporada, Wood interpreta a Dolores: una androide que lidera una revolución en un mundo creado para el goce de algunos humanos en un futuro tecnológicamente adelantado. Una batalla intensa en la que este personaje tendrá que tomar decisiones fuertes para hallar un equilibrio. “En esta nueva temporada he tenido que lidiar con cosas que generan una cierta confusión o tensión, pero luego se revelan como una oportunidad para dar un giro (…). Crecer es duro y doloroso, y no es nada fácil no solo para mi personaje, sino en la vida misma”, dice.



Esa experiencia se conecta de alguna manera con los acontecimientos más recientes de la carrera de esta actriz de 30 años que en el 2016 (cuando estrenaban la primera temporada de 'Westworld') confesó en una entrevista a la revista ‘Rolling Stone’ que fue víctima de abuso sexual a los 22 años.



Así mismo, en marzo de este año la actriz decidió presentarse ante el Congreso de Estados Unidos para presionar por la implementación de una ley de protección a las víctimas de abuso.



Habló de su caso y expresó la esperanza de un cambio de conducta dentro de la sociedad; en un nuevo episodio de sanación. Ya no es esa Evan Rachel Wood que años antes se hizo famosa por usar la máscara de una irreverencia en el cine (con películas como ‘Thirteen’, donde se convirtió en una adolescente amante de los excesos o ‘Across the Universe’ en la que interpretó a una joven con inquietudes sociales).



Luego en su cuenta de Twitter, reiteró que fue abusada. “Sí. He sido violada. Por un ser querido mientras estábamos juntos. Y en otra ocasión por el propietario de un bar”, fue parte del impactante mensaje mucho antes de esa explosión de conciencia ante los casos de abuso en la industria de Hollywood, que se visibilizaron en primera instancia por el comportamiento del productor de cine Harvey Weinstein.



¿Cómo manejó el tema del abuso en ‘Westworld’, que también explora el tema?



Mucha gente tiene una historia o algún tipo de trauma. Extrañamente muchos de los que trabajan en la serie pueden relacionarse en un nivel profundo con eso. Estamos en manos de los artífices de este producto televisivo que están en sintonía con esto. Pero en lugar de explotarlo quisieron trabajar con él y reconocerlo. Fueron muy sensibles y se aseguraron de que nos sintiéramos bien.



Pero Dolores es también es explotada en la serie…



Sí, pero se manejó con ella como una sobreviviente. Nunca se glorificó ese tipo de violencia dentro de la serie. Realmente se trabajó más en los efectos psicológicos y emocionales, dentro del panorama general de la serie.



¿Por qué decidió que este era el momento para hablar de esas experiencias?



Me he estado sintiendo así durante el último año y medio. En una época, la gente comenzó a llamarme el ‘desastre de Hollywood’, porque –aparentemente– siempre pienso que ‘si todos van por un lado, yo voy a irme por otro’ (…); Amanda Nguyen –que escribió el proyecto de ley para el Congreso para ayudar a víctimas de abuso– me buscó y me pidió que diera mi testimonio.



Debió ser una situación muy dura…



Fue una de las cosas más aterradoras que he hecho, pero debido a la situación en la que nos encontramos parecía como ‘si ahora no dices tu verdad, ¿qué diablos estás haciendo?’. Era el momento de ser brutalmente honesta.



¿Cómo describiría el impacto después de eso?



Increíble. Tal vez les había contado mi historia a cinco personas antes y de repente el mundo lo sabe. Ya no tengo que llevar ese peso sola. Pensaba que dirían que estaba loca, pero me han apoyado y no ha habido prejuicios.



¿Cree que es posible un cambio de actitud?



Ya lo estamos viendo. Creo que algunas personas quieren una gratificación instantánea y dicen: ‘No puedo creer que todavía estemos hablando de esto’, sin embargo, aún no está resuelto. Este es solo el comienzo de una conversación que se tenía que entablar.



¿Eran conscientes Jonathan Nolan y Lisa Joy (creadores de ‘Westworld’) de lo que usted vivió?



No. Yo se lo mencioné a Lisa hacia el final de la primera temporada, para que estuviera conmigo en el caso que me sintiera incómoda durante el rodaje de algunas escenas y me sirviera de apoyo.



¿Fue liberador?



Por supuesto, fue difícil pero enriquecedor. No tuve que pasar por todos los traumas de mi personaje, pero sí me hizo reflexionar acerca de lo importante que es enfrentar los miedos más profundos y volver a levantarme.



¿Dónde encuentra paz Evan Rachel Wood?



Diría que dentro de mí misma. A veces buscamos cosas fuera de nosotros para enmascarar el dolor, pero debo admitir que es mi hijo (de cinco años, fruto de una relación con el actor Jamie Bell) quien me da la energía y me hace pensar: ‘Tengo que dar un ejemplo para él’ (...). Quiero que cuando crezca diga que tuvo una madre que creyó en algo y que hizo lo correcto.

Dónde y cuándo

Domingo, a las 9 p. m. se emite el segundo episodio de la nueva temporada de la serie de ciencia ficción ‘Westworld’, por el canal de televisión paga HBO. Se le considera el reemplazo de ‘Game of Thrones’.



