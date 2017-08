‘Estudio 5’, un espacio dedicado a la memoria de la TV colombiana

Durante muchos años y en la Colombia a la que solo llegaban tres señales de televisión (los canales Uno, Dos y Tres, este último público), el estudio 5 era como un sitio mágico desde donde salían la gran mayoría de los programas de nuestra TV.



Para rendirle homenaje, en RTVCPlay, la plataforma de contenidos en internet de RTVC, hay una propuesta llamada ‘Estudio 5’, que muestra cómo ha sido la televisión colombiana a lo largo de 63 años de historia, contada por sus protagonistas.



Son 45 capítulos de distintas duraciones que nacieron –como dice Paula Arenas, asesora de contenidos de RTVC– de ‘Todo lo que vimos’, el especial que Señal Colombia hizo en el 2014, en los 60 años de la televisión nacional.

“En ese momento se editaron cápsulas de seis minutos de duración, para las que se habían grabado entrevistas de más de una hora, y el director Álvaro Perea nos dijo que el material inédito que quedaba era una joya”, dice Arenas.



Entonces, se dedicaron a reeditar ese material “para que fuera el testimonio y la memoria de esas entrevistas tan valiosas. De ahí nace ‘Estudio 5’, un formato diferente cuya mayor virtud es que no importa la duración de cada capítulo y que no va en un horario en particular, por aquello de que está disponible en una plataforma”, sigue.



A www.rtvcplay.co/estudio-5 pueden entrar gomosos de la televisión, nostálgicos y estudiosos de este medio para conocer más de sus glorias y sus ideas.

Testimonios imperdibles

“Casi no doy entrevistas porque tengo derecho a ser feo, pero no aburrido”, es una de las frases del fallecido actor Frank Ramírez que aparecen en su especial.



Ramírez hace un recorrido por su carrera, que fue amplia y que no solo se desarrolló en Colombia, sino también en EE. UU. Y dice sin pena que un día decidió dejar de hacer telenovelas porque se cansó de la falta de respeto con los actores de trayectoria.



También se ven especiales con Fernando Gaitán, Mario Ribero, Gustavo Bolívar, Julio E. Sánchez Vanegas, Dago García, Kepa Amuchástegui, Carlos Barbosa, Diego León Hoyos, Carlos Benjumea, Vicky Hernández, Jorge Barón, Malcom Aponte y muchos de los grandes que ya partieron, como Carlos Muñoz, Héctor Mora y Pepe Sánchez, entre otros.



Los interlocutores en estas charlas incluyen a Jesús Martín Barbero, Germán Yances, Ómar Rincón, Álvaro Perea, Magdalena La Rotta, Adelaida Trujillo, Andrés Ospina, Hernán Orjuela, Jaime Andrés Monsalve y Santiago Rivas.



Y también se habla de los programas que inspiraron ‘Estudio 5’, como cuenta Arenas, entre ellos ‘Quac’, ‘Vuelo secreto’, ‘San Tropel’, ‘Café’, ‘Yo soy Betty la fea’, ‘Los pecados de Inés de Hinojosa’, ‘Padres e hijos’, ‘Azúcar’, ‘La casa de las dos palmas’, ‘Perro amor’, ‘De pies a cabeza’, ‘Don Chinche’ y ‘Yuruparí’, y hasta las famosas ‘dagonovelas’ (las creaciones de Dago García).



Julia María Rincón, directora de la plataforma RTVCPlay, manifiesta sobre esta propuesta que es el “punto de encuentro de lo que fue el inicio de la caja mágica y que conecta con los recuerdos. Los visitantes se sorprenden, además, con lo que cuentan los invitados”.



Como en el capítulo titulado ‘San Tropel’, en el que Carlos Muñoz habla de su personaje del padre Pío V y narra varias anécdotas de la producción.



En otro especial, Malcom Aponte, productor y director, y el crítico Ómar Rincón, hablan de ‘Padres e hijos’, creación de Aponte, uno de los dramatizados más recordados de la televisión colombiana, que se movía entre los amores y los odios que generaba, donde empezaron varios de los reconocidos actores de hoy.



Con otro de los personajes de la televisión fallecidos, Pepe Sánchez, la charla tiene que ver con todas sus facetas: director, actor y guionista, mientras que el libretista Fernando Gaitán habla con el director Mario Ribero sobre la telenovela más exitosa de la televisión colombiana, ‘Yo soy Betty la fea’, que el primero escribió y el segundo dirigió.



Uno imperdible es la entrevista con la actriz Vicky Hernández, en la que no solo habla de sus personajes más importantes en las series ‘Azúcar’ y ‘La casa de las dos palmas’, sino también de la importancia de la mujer en la televisión.



RTVCPlay tiene más propuestas. Muy pronto estarán al aire “una serie de entrevistas con el ‘Profe’ Álvaro González y ‘Radiolito’, de Radiónica; un programa de humor y una serie de ficción”, cuenta la directora.

¿Dónde y cuándo?

Los programas se pueden ver en www.rtvcplay.co/estudio-5.



