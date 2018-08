Este lunes, dos grandes estrenos en City

En su franja de la tarde, de lunes a viernes, City (canal de EL TIEMPO Casa Editorial) tiene dos estrenos a partir de hoy.



De 6 a 7 p. m. irá Mi extrema adicción, una producción que presenta casos de personas que tienen fuertes adicciones distintas a las drogas, y que deben ser tratadas.



Es una serie de 41 episodios de Discovery Home & Health, que nació en el 2010 y presentó este canal de TV paga hasta el 2015, en un total de seis temporadas.



Los televidentes verán hábitos compulsivos de personas que duermen con secadores prendidos o que comen piedras, plástico o esmalte, o son adictas a comportarse como bebés.

En cada episodio se mostrará cómo se deben tratar las adicciones y médicos especialistas dan sus opiniones.



Y de 7 a 8 p. m. se emitirá Crímenes reales con Aphrodite Jones, también de Discovery, en el que esta reportera, escritora y productora muestra cómo se resuelven casos de asesinatos.



Su primer libro fue The FBI Killer, sobre Mark Putnam, un agente activo del FBI condenado por homicidio. Luego llegó Sacrificio cruel, en el que relató el asesinato de Shanda Sharer, una joven de Indiana a la que mataron cuatro adolescentes.



En 1996 fue publicado All She Wanted, sobre los últimos minutos de vida de Brandon Teena, quien fue violado y asesinado en 1993.



Jones ha publicado ocho libros. Su programa fue lanzado en el 2010 en el canal Investigation Discovery.



EL TIEMPO