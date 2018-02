Las películas imperdibles del 2018

Drama

El 15 de marzo llega a los cines 'Más fuerte que el destino' (Stronger), protagonizada por Jake Gyllenhaal. La historia es la de un sobreviviente del atentado ocurrido en el maratón de Boston en el 2013.



Rooney Mara, famosa por La chica del dragón tatuado, es la protagonista de 'María Magdalena', un relato inspirado en la polémica mujer de la Biblia, que se estrena el 22 de marzo. Llama la atención la actuación de Joaquin Phoenix como Jesús. Y el director Raoul Peck (recordado por 'I am not your Negro') presenta 'El joven Karl Marx,' el mismo día.



El 8 de marzo se estrena 'Todo el dinero del mundo', famosa por el cambio de Christopher Plummer en lugar de Kevin Spacey, removido por sus escándalos sexuales.

Animación y familiar

Después de 14 años y dos premios Óscar encima (a mejor película animada y edición de sonido), se da el poderoso regreso de la familia de Bob, Helen, Violeta, Dash y Jack Jack en 'Los increíbles 2', ahora con una nueva misión. Además, el pequeño bebé revelará todos sus poderes. La producción de Pixar y Disney se estrena el 14 de junio.



El realizador Wes Anderson, el mismo de El gran hotel Budapest y Fantastic Mr. Fox, presenta una película animada cuya historia amalgama muy bien la diversión para los niños y el contenido crítico para los adultos: 'La isla de los perros', que competirá en la próxima Berlinale y llegará a los cines colombianos el 10 de mayo.



La interpretación de Emily Blunt como la increíble niñera mágica que volaba con su sombrilla, en 'El regreso de Mary Poppins', es uno de los títulos esperados. Estará en salas el 27 de diciembre.



Y antes de finalizar el año llegarán 'El cascanueces y los cuatro reinos' (primero de noviembre), que transcurre durante la guerra entre los hombres de jengibre y el rey de los ratones; así como la segunda parte de 'Ralph el demoledor', titulada en inglés Ralph Breaks the Internet (el 22 del mismo mes).

Ciencia ficción y fantasía

La gran cantidad de estrenos en este género confirma que es uno de los más taquilleros entre el público.



Marvel y DC Cómics preparan sus adaptaciones cinematográficas, y sagas como Star Wars seguirán figurando con filmes inspirados en sus personajes.



Si es un fanático de los cómics, no puede dejar de ver, por el lado de 'Marvel: Pantera negra', el 15 de febrero; 'Avengers: Infinity War', el regreso de 'Los vengadores' el 26 de abril; 'DeadPool 2', el 31 de mayo; 'Ant Man and the Wasp', el 5 de julio, y' X-Men: Fénix Oscura', el primero de noviembre.



DC Cómics contraatacará con 'Aquaman', con la actuación de Jason Momoa y la dirección de James Wan. Se estrenará el 27 de diciembre.



Otros títulos fantásticos del año son 'Un viaje en el tiempo' (8 de marzo), 'Han Solo: una historia de Star Wars' (24 de mayo), la nueva versión de Tomb Raider, la heroína ahora interpretada por Alicia Vikander (15 de marzo), y 'Ready Player One' (29 de marzo), que marca el regreso de Steven Spielberg a la ciencia ficción.



El español Juan Antonio Bayona está detrás de una nueva entrega de 'Jurassic World: Fallen Kingdom', que se estrena el 21 de junio.



El cierre del año será con 'Fantastic Beasts: the Crimes of Grindelwald', la segunda parte de la saga derivada del universo de Harry Potter, con las actuaciones de Johnny Depp y Eddie Redmayne.

Colombianas

Sin duda, la producción con más expectativa es 'Pájaros de verano', la nueva apuesta de Ciro Guerra, que codirige con Cristina Gallego. Después de la nominación al Óscar con 'El abrazo de la serpiente', la dupla creativa regresa con un relato que ocurre en la alta Guajira durante la década de 1970. Su estreno está previsto para el segundo semestre.



'Somos calentura' del director Jorge Navas, y 'Matar a Jesús', de Laura Mora, son los otros títulos recomendados de la cinematografía colombiana. El primero es un retrato de cómo los jóvenes de Buenaventura transforman sus entornos violentos a través del baile. Se estrenará a mediados del año. 'Mientras que Matar a Jesús', que llegará a los cines el 7 de marzo, revela la relación entre una joven y el sicario que asesinó a su padre, en la cual la chica deberá decidir si detiene la espiral de violencia o la perpetúa. Después de su gira por festivales, la producción animada Virus tropical estará en cines en el segundo semestre. Está inspirada en una novela gráfica de Paola Gaviria (Powerpaola).

Musicales

'Mamma Mia: Here We go Again' es la segunda parte de la comedia musical que en el 2008, a partir de las canciones de Abba, construyó una historia de enredos alrededor de una boda. Ahora conoceremos los orígenes de las amistades y relaciones de los protagonistas. Se estrena el 16 de agosto. Y para el 27 de diciembre se espera que llegue a las pantallas 'Bohemian Rhapsody', la película inspirada en la vida de Freddy Mercury, líder de la agrupación Queen y una de las voces más poderosas en la historia de la música. Con la actuación de Rami Malek, protagonista de la serie Mr. Robot.

Otros estrenos recomendados

'Misión imposible: Fallout' (acción, thriller). Estreno: 26 de julio

'El libro de la selva: Orígenes' (familiar, animación). Estreno: 18 de octubre.

'The Nun' (terror). Estreno: 12 de julio.

'Hotel Transylvania 3'0: Monstruos en vacaciones (animación). Estreno: 12 de julio



CULTURA

EL TIEMPO @CulturaET