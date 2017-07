‘This is Us’ la nueva serie inspirada en las coincidencias

This is Us es una de esa series que tratan de llamar la atención con una apuesta que escapa de la acción o lo paranormal. Por eso, no es raro que haya sido postulada a ocho premios Emmy, entre los que se destacan los de mejor serie y mejor actor.

Se trata de un drama que toma como punto de partida un vínculo especial entre un grupo de personas que coinciden en la fecha de su cumpleaños.



Y eso llevará a que sus experiencias de vida se crucen, dando paso a un retrato social y emocional en el que se revelan problemas cotidianos.



La incomunicación familiar, las crisis de la edad, los problemas de autoestima o el agobio por la fama son algunas de las situaciones que empujan hacia adelante el arco argumental.



This is Us, que estrena este martes su primera temporada (compuesta por 18 episodios) en el canal de televisión paga FoxLife, a las 10 p. m., fue creado por Dan Fogelman (el mismo de Un loco y estúpido amor).



“Los actores están implicados y son buenos, y la base está sólidamente arraigada a la tradición de los dramas”, escribió Daniel D’Addario, en la revista Time, acerca de esta serie protagonizada por Mandy Moore y Milo Ventimiglia.



