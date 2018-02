‘Pantera Negra’: los superhéroes de Marvel vuelven a sorprender

“Es lo mejor de Marvel hasta la fecha (...). Puede que no encuentres Wakanda en un mapa, pero esta es la primera película del estudio que parece desarrollarse en el mundo real”. Así de contundente fue la opinión del crítico David Ehrlich, de la revista especializada ‘IndieWire’, sobre ‘Pantera Negra’.



Y no está solo. Peter Travers escribió en ‘Rolling Stone’ que la cinta del joven director Ryan Coogler (‘Creed’) “eleva el escapismo cinematográfico al nivel de arte”. Desde ‘The New York Times’, su colega Manohla Dargis dijo: “La mayor parte de las fantasías de los grandes estudios te llevan a un viaje frenético solo para contarte la misma historia agotada y expandir su franquicia. Este no es el caso”.

Y podríamos seguir así un buen rato. En resumen, la mayor parte de la crítica se rindió ante la versión cinematográfica del primer superhéroe negro en la historia del cómic estadounidense.



“Siempre he estado ligado a 'Pantera Negra' ('Black Panther'). Cuando era niño quería ser como él y pensaba que necesitaba ser mayor para poder interpretar al rey T’Challa (que regresa a su nación tras la muerte de su padre). Lo divertido es que se trataba de un personaje que admiré toda la vida, y estoy feliz de ser parte de su historia”, cuenta el actor Michael B. Jordan. El californiano finalmente no se quedó con el traje del superhéroe, sino con el de Erik Killmonger, el antagonista de la historia, pero dice estar encantado de haber sido parte del filme del momento.



Una de las cosas que más han llamado la atención, tanto de la prensa como del público, es que ‘Pantera Negra’, estrenada esta semana, no solo aporta la dosis necesaria de emoción y diversión, sino que, además, plantea cuestionamientos de índole política, reivindica valores como la inclusión y la justicia y envía un mensaje social. Todo esto desde África, un continente muy distinto a América.



“Me gusta que T’Challa (el héroe encarnado por el actor Chadwick Boseman) represente un poder y sea afroamericano. Como no había muchos superhéroes que se parecieran a mí, siempre me sentí muy conectado con esta historia. Además, todo sucede en Wakanda, un país que nunca fue invadido, que nunca perdió una batalla (...). Adoré toda esa idea de realeza y prestigio de un país como ese, predominantemente negro, un mundo del que siempre quise ser parte”, dice Jordan.



Él no tuvo ningún problema para formar parte del universo cinematográfico que desarrolló Ryan Coogler, el primer afroamericano en dirigir una película para Marvel Studios. Ya había trabajado bajo sus órdenes en ‘Fruitvale Station’ y ‘Creed’, producciones en las cuales se analiza el impacto social de una situación conflictiva y el poder de resiliencia de personas que deben lidiar con falta de oportunidades, violencia y racismo.



“ ‘Pantera Negra’ tiene un elenco mayoritariamente negro (Angela Bassett, Danai Gurira, Winston Duke, Daniel Kaluuya y los ganadores del Óscar Lupita Nyong’o y Forest Whitaker), escritores negros y un director negro, algo muy importante en estos tiempos –destaca Jordan–. Pero también veo que se trata de una historia arriesgada que habla del mundo tal como está hoy y ofrece una base para que una comunidad se sienta orgullosa. Y, claro, ese sabor de Marvel, que tiene todos los ingredientes para hacer algo realmente especial”.

Estela de héroes negros

‘Pantera Negra’ es también el eslabón más importante de una cadena de producciones con héroes afrodescendientes, como ‘Shaft’ y ‘Blade’, los cuales se suman a los personajes secundarios Falcon y War Machine (también de Marvel), en la piel de los afroamericanos Anthony Mackie y Don Cheadle (nominado al Óscar), respectivamente.



También están ‘Luke Cage’, que se gestó en Netflix, y ‘Black Lightning’, el aporte de DC Comics en la misma plataforma de contenidos. Este último, a pesar de ser un producto más pequeño en cuanto a producción y presupuesto, también es un personaje de poder y con cierto toque sociológico.



El círculo se completa ahora con ‘Pantera Negra’, una película ambiciosa, sin complejos y redonda a la hora de consolidarse en el competitivo mundo de los superhéroes, como una bocanada de aire fresco para el género.



