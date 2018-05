En ‘The Resident’, no siempre los médicos son los héroes

Hace tiempo que los doctores dejaron de ser los héroes en las series de televisión. Es más, la historia reciente de la pequeña pantalla ha apostado por ofrecer retratos más humanos de esos profesionales que todos los días tienen el trabajo de tomar decisiones trascendentales y urgentes para salvar vidas con una gran carga ética y emocional con casos como ‘Doctor House’, ‘Chicago Hope’; ‘Night Shift’ o ‘Grey’s Anatomy’.

Precisamente en ese contexto se ubica ‘The Resident’, una producción que explora el choque que tiene que asimilar el doctor Devon Pravesh (interpretado por Danish Mayal), que está comenzando su carrera al tener la supervisión del especialista Conrad Hawkins (Matt Czuchry), quien es muy exigente y a la vez rompe todos los estereotipos de lo que debe considerarse un profesional en salud.



El idealismo del primero choca con el cinismo del segundo, marcando un arco argumental en el que se revela ese lado oscuro de la medicina: las malas prácticas y el impacto de la economía en toda la ecuación social y formal dentro del universo hospitalario.



La serie estrena este lunes su primera temporada por el canal de televisión paga Fox, a las 10 p. m.



“La intención inicial era mostrar el conflicto entre la profesión y el dinero. Además, develar que los médicos son personas falibles (que pueden fallar). Cuanto más leía los libretos de ‘The Resident’, descubría que, al igual que todos, los médicos son capaces de emitir juicios erróneos y eso ofrece un buen panorama para desarrollar historias”, reflexiona el actor Bruce Greenwood, en diálogo con EL TIEMPO. Este es, sin duda, el mejor ejemplo de ese conflicto dentro de la serie.



Greenwood se mete en la piel del doctor Randolph Bell: el antagonista y el peor ejemplo de lo que debe ser un galeno (...). Bell es un médico que comete errores garrafales, que esconde algunas incapacidades a la hora de operar y explota a profesionales más jóvenes para quedarse con los reconocimientos. Toda una joyita.



“Mi personaje es de esas personas que en un momento alcanzaron su mejor nivel en el trabajo, mas con los años se da cuenta de que ha perdido parte de sus facultades, pero él intenta dar lo mejor de sí mismo, pero asume un estado de negación frente a su nueva condición y se deja llevar por el ego”, explica el actor de 61 años.



Eso crea una serie de situaciones que no solo afectan a este personaje, pues quienes lo rodean exponen una tonalidad gris de conciencia y unas batallas laborales, que sobrepasan la lucha cotidiana contra la muerte. ‘The Resident’ es un bocado de fácil digestión que pretende ofrecer una receta con otros sabores.



“Las emociones que viven los médicos tienen otros matices”, agrega el actor. “Es un tema relacionado con la cantidad de poder que adquieren los que hacen parte de un hospital. Para algunos es tan grande que no es posible que cambien ciertas actitudes de la noche a la mañana o que escuchen a quienes podrían cantarles unas cuantas verdades”.



La producción plantea también una crítica al sistema de salud (en este caso el estadounidense) que parece conectar más con el halo de negocio que con la atención a las personas.



“En mi opinión, se precisan situaciones relacionadas con ese contexto, pero se magnifican por efectos del drama que desarrolla la serie. Claro, no siempre que entras a un centro hospitalario corres el peligro de no salir, pero sí es cierto que tomamos muchas de las situaciones de cada episodio de hechos reales”, explica. “Nuestro hospital tiene más problemas que los de la vida real; claro, tenemos que mantener el nivel de emoción; pero de vez en cuando sí suceden estas cosas”, finaliza el actor que, posiblemente, no se perdía los episodios de Quincy, ese famoso forense televisivo que reinó en la parrilla televisiva de la década de los 80 y que nunca tuvo conflictos morales o errores en pantalla.

Dónde y cuándo

ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO

En Twitter: @AndresHoy1