‘The Handmaid’s Tale’ hace su debut en Latinoamérica

11 de marzo 2018 , 12:25 a.m.

11 de marzo 2018 , 12:25 a.m.

“Una pregunta que me hacen muchas veces en las entrevistas es si tengo tendencia hacia los roles feministas. Esta es una cuestión que me cuesta responder porque no necesariamente siento que sean papeles feministas. Siento que son mujeres interesantes”.



Así respondió la actriz Elisabeth Moss a la revista ‘Time’ cuando estaba por estrenarse en ‘streaming’ la primera temporada de la aclamada serie ‘The Handmaid’s’ Tale, tras ser indagada por su personaje, la criada Offred, que vive en una comunidad gobernada por fundamentalistas.

La serie debuta este domingo en Latinoamérica, a través del canal de cable Paramount, a las 9 de la noche (hora colombiana), casi un año después de su estreno (el 26 de abril del 2017), y tras haber obtenido más de 20 prestigiosos premios, incluyendo dos Globos de Oro y ocho Emmys.



Grabada en su totalidad en Toronto (Canadá), la serie se basa en la novela del mismo nombre de la escritora Margaret Atwood, y cuenta la historia de Gilead, una comunidad totalitaria en lo que anteriormente era el territorio de Estados Unidos. Una comunidad que está bajo el dominio de un gobierno fundamentalista y que impone lo que llama “valores tradicionales” a través de la opresión militar, mientras gravita la amenaza de un desastre ambiental y la tasa de natalidad se ha desplomado. Offred, que trabaja en la casa del comandante de la comunidad, hace parte de un grupo de mujeres forzadas a la servidumbre sexual, un último y desesperado recurso al que el gobierno apela para repoblar el mundo. Se enfrenta a gobernantes, a sus crueles esposas y compañeras, con el fin de sobrevivir y hallar a la hija que le robaron.



‘The Handmaid’s’ Tale es protagonizada, además, por Joseph Fiennes, Samira Wiley, Max Minghella, Yvonne Strahovski, O.T. Fagbenle, Alexis Bledel, Madeline Brewer y Ann Dowd.



CULTURA

En Twitter: @CulturaET