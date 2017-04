‘Bull’ o el desafío de descifrar a las personas

“Bull no se trata de ‘hay un cuerpo, busquemos pistas y atrapemos al malo’. Es interesante porque habla del comportamiento humano”, dice Michael Weatherly, el actor que protagoniza la serie que se estrena mañana en el canal pago A&E.

Conocido por haber interpretado por años a Tonny DiNozzo en la serie NCIS, Weatherly ahora es Jason Bull, un personaje que sumando sus habilidades como psicólogo a la tecnología, casi logra el sueño de muchos: leer las motivaciones de la gente.

Bull aplica ese conocimiento y las destrezas de su equipo (que incluye a una joven hacker, un estilista, una exdetective, una experta en neurolingüística y un abogado) para favorecer a su cliente.



En el primer episodio, Bull y sus colaboradores defienden a un acusado de asesinato que, obviamente, lo tiene todo en contra. El equipo se enfoca en descifrar al jurado para influir en él.



Ante un grupo de periodistas latinoamericanos, en Nueva York, en el mismo escenario donde se graba a Bull analizando los perfiles del jurado y discutiendo estrategias, Weatherly compartió su sensación al dejar a su personaje icónico para transformarse en el analítico Bull. “Alguien dijo que estaba saltando de la cacerola al fuego. Y dije: ‘No, estoy saltando al arcoíris’ ”.



De la serie, se dice que se basó en el trabajo del célebre Dr. Phill (hoy estrella televisiva que en sus comienzos asesoraba casos legales).



Weatherly no quiso acercarse mucho a él (aunque Dr. Phill asesoró la serie) para construir a Bull. “Prefiero hacer investigación lateral –dijo–. Vi videos sobre análisis de los juicios, como el de O.J. Simpson. Leí libros como El poder del mito, de Joseph Campbell. No quería imitar al Dr. Phill, la manera de disfrutarlo era buscar un punto diferente al de los escritores”.

Bull es más serio que DiNozzo, papel al que Weatherly renunció después de 13 temporadas de NCIS. Pero el actor defiende su sentido del humor: “Lo tiene, solo que viene de un lugar diferente –explica–. DiNozzo era el payaso de la clase y necesitaba aprobación. Dr. Bull no necesita aprobación, solo la información que pide. Es gracioso en sus observaciones. Es un humor irónico”.



Sobre los retos de la serie, además de involucrar a los espectadores en el aspecto de los procesos legales, aun cuando vivan en otros países con otro sistema legal, dice: “Más que en este último pienso en el carácter, el porqué de los errores que cometemos, por qué nos enamoramos de determinada persona. El comportamiento humano es fascinante, es un misterio, y somos curiosos de él, así que ser más bien universal es el objetivo”.

Geneva Carr es Marissa Morgan, una de las colaboradoras de Bull. Foto: Cortesía A&E

El actor dice parecerse a Bull en la curiosidad y en su gusto por analizarlo todo. “Bull es más cercano a mí que DiNozzo, pese a que con este último creían que estaba haciendo de mí mismo, pero Bull me es más natural”.



El psicólogo, que se hace llamar ‘Dr. Bull’, tiene un halo de infalible, de defender siempre la causa correcta. ¿Qué pasa con Jason Bull cuando su cliente es culpable?: “A él no le gusta aceptarlo –responde–. Le gusta ganar y sentir el reto. Ha tenido casos en los que se acerca a perder. Creo que la gran pérdida está por venir (graba una nueva temporada) y será interesante verla”.

Agrega que “él trata de demostrarse algo a sí mismo, con todas estas pantallas y análisis que hace. Es invasivo mirando el pasado de los jurados en Instagram, Twitter y archivos de impuestos. Cuando alguien ve por primera vez Bull, puede pensar que es terrible investigar así, pero vivimos en una época en que la gente busca en Google a quien acaba de conocer en una fiesta y obtiene imágenes y datos y hace el diagnóstico”, dice.



Una vez con los datos, entran las estrategias, que incluyen, por ejemplo, el trabajo del asesor en moda que busca hacer más creíble al cliente ante el jurado a partir de su ropa y presentación.



“Bull usa la información y además tiene su intuición, es como un jugador de póker leyendo a las personas. Estoy esperando el episodio en el que no pueda leer sus pistas. Me gusta la idea de que pierda un poco su confianza”, puntualiza.

Dónde y cuando

El episodio de estreno es el 20 de abril a las 10 p. m. por el canal A&E. Más información (canalaetv.com).



Liliana Martínez Polo*

Cultura y Entretenimiento

* Por invitación de A&E