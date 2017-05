‘Keyla’: un tesoro oculto en medio del océano

La primera vez que Viviana Gómez Echeverry vio a Elsa Whitaker, se dio cuenta de que ella era la Keyla que estaba buscando. Eso fue hace poco más de tres años en la isla de Providencia, hasta donde Gómez llegó en busca del elenco de su primera película.



“Elsa me gustó porque iba en contravía de los demás, a su ritmo, con un carácter fuerte, siempre haciendo mala cara. Era como Keyla. Después de hacer el casting y de conocer su historia de vida, las cosas fueron más claras para mí”, recuerda la realizadora caleña que hoy debuta en los cines del país con su primera película, que se titula Keyla.

La protagonista del filme desmiente con la cabeza a la directora, sobre todo cuando Gómez habla de su “mala cara”. Las dos están sentadas en un sofá concediendo esta entrevista, después del aguacero que soportaron antes de llegar a las oficinas de este diario. Whitaker, una joven raizal, acaba de bajarse de un avión procedente de la isla.

“Fui al casting con mi mejor amiga porque ella me invitó, pero no calculé la dimensión de lo que sería una película –comenta la novel actriz, de 18 años de edad–.



El equipo de trabajo fue muy compatible, aunque hubo momentos tensos, y yo le di algunos dolores de cabeza a Viviana, es la verdad”.



La naturalidad y la honestidad de sus palabras fueron características que le imprimió a su personaje en la pantalla. Keyla no siente temor de manejar una lancha en mar abierto para ir a buscar a su padre, que ha desaparecido durante una jornada de pesca.



“En Providencia es frecuente tener a un hombre perdido en cada casa, así como la presencia de familias desintegradas: mujeres turistas llegan, se enamoran de los raizales, pero luego viene un choque cultural grande, así que regresan a sus países de origen dejando hijos de por medio”, explica la directora y guionista.



Keyla es el resultado de ocho años de trabajo en una historia que se podía contar solamente en la isla, pues el guion también aborda aspectos de la cultura, la música, el baile, el carnaval, la comida y el idioma (la mitad de la película es en creole).



“Hay una subtrama que tiene que ver con los piratas y la búsqueda de un tesoro por parte de dos hermanos, que también quieren hallar a su padre perdido”, agrega Gómez.



Para la actriz, Keyla ha sido una oportunidad que le ha abierto los ojos. “La idea es seguir estudiando, ir a la universidad a cursar Artes Escénicas. Me sentí muy bien haciendo esto, nunca había puesto tanto empeño en algo con tanta disciplina y sacrificios”, cuenta.



Gómez dice que la película puede ser la oportunidad de cerrar un poco la brecha que existe entre los colombianos del territorio continental y los del insular.

​

“Hay una incomunicación muy grande. Esta historia busca acercarnos, hacer país y hacer una ventana de Providencia para el mundo”, comenta.



SOFÍA GÓMEZ G.

Cultura y Entretenimiento