Los ‘Guardianes de la galaxia’ vuelven a refrescar a Marvel

“ ‘Guardianes de la galaxia’ mezcló sin problemas tonos de humor con ciencia ficción y superhéroes. Todos amamos a los superhéroes, y los cómics también”, decía James Gunn, el director de este filme de Marvel que llegó a convertirse en uno de los más exitosos en su género.



Su frase se publicó en EL TIEMPO hace dos años, cuando el estadounidense llevaba sobre sus hombros la pesada responsabilidad de rodar la segunda parte de la saga, que recaudó más de 800 millones de dólares con su primera entrega.



Eran días en los que se levantaba a la madrugada pensando en las escenas y en los que a veces se llevaba las manos a la cabeza pensando: “¿En qué diablos me he metido?”

Pero “esos momentos desaparecían al reflexionar acerca de lo que significó esa película para millones de fanáticos”, recordaba Gunn, quien ahora se puede dar por bien servido, ya que ‘Guardianes de la galaxia volumen 2’ no solo logró reafirmar su naturaleza irreverente, sino que –con toneladas de humor y acción– escapa del modelo de conflicto y misión salvadora que marcó durante mucho tiempo el modelo de superhéroes de Marvel.



Este volumen 2 es desquiciado, chistoso de principio a fin e impredecible. Puede carecer de cierta estructura o verosimilitud en algunas situaciones, pero desprende carcajadas con una frecuencia atroz.



Además, la película es capaz de burlarse de sí misma y corrompe momentos de dramatismo extremo con guiños de humor o sobredosis de artillería visual que no molestan para nada al espectador. Esta producción, que se estrenó el jueves en Colombia, recalca su trama en el equipo de guerreros políticamente incorrectos que se unen de nuevo en una batalla espacial que se detona tras el descubrimiento del linaje de Peter Quill (Star Lord), interpretado por el incombustible Chris Pratt.



Junto a este personaje, Gamora, Drax, Rocket y Baby Groot (este último, un acierto de la nueva producción) reaparecen como una pandilla disfuncional que puede enfrentar cualquier reto y, a la vez, poner a prueba su insólita amistad.



También se analiza el conflicto de Quill con Yondu, el personaje que lo secuestró en la niñez y se convirtió en su adversario. “Quill siempre vio a Yondu como el tipo que amenazaba con comérselo o que era severo con él –dijo Pratt en una entrevista–. A lo largo de esta película, aprende que la relación tenía una dinámica más próxima de lo que hubiera podido esperar de cualquier otra persona. Creo que hará que los espectadores salgan del cine preguntándose: ‘¿quién es esa persona en mi vida? ¿A quién estoy tomando por sentado solo porque no es mi padre? ¿Quién es ese alguien que ha dado tanto por mí?’ Te hace querer abrazar a esas personas”.



En este retorno, la química de los personajes se amplifica y revitaliza la ironía de quienes no son tan comunes como el resto y luchan por ganar su lugar en un universo peligroso, pero sin sacrificar sus principios, que no son otros que desligarse de cierta oscuridad emocional: un modelo con el que Marvel está revitalizando su marca cinematográfica después del éxito de la irreverente ‘Deadpool’. Modelo que también se vio en el adelanto de ‘Thor Ragnarok’, la tercera entrega cinematográfica del superhéroe del martillo, que deja un poco a un lado su naturaleza épica para coquetear con un humor de fácil digestión.



Dentro de ese contexto, la confianza en el retorno de ‘Guardianes de la galaxia’ es tan grande que el propio Gunn se hará cargo de la tercera entrega. Él mismo lo reveló en sus redes sociales. “No lo voy a hacer por dinero, sino porque lo quiero hacer”, comentó el director, que comenzó su carrera en el cine de terror y aventuras, con presupuestos más ajustados pero con ideas más retorcidas.



Hay buen ambiente y, sobre todo, una libertad creativa impresionante para que Gunn siga explorando. “Mi amor por estos personajes es más fuerte de lo que muchos imaginan. Creo que tienen más aventuras por delante y cosas que aprender sobre ellos mismos y sobre el maravilloso y aterrador universo en el que viven”, indicó el realizador sobre esta producción, que se tiene que ver hasta el final de los créditos y que pronto se conectará con el universo de ‘Los Vengadores’.



