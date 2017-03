Humanos y robots en el regreso de un clásico

Hay una mezcla de expectativa y temor frente a la arriesgada propuesta de llevar al cine en acción real una historia que es considerada como uno de los clásicos de la cultura ciberpunk (combinación de cibernética y tecnología en un ambiente de revolución social): Ghost in the Shell.

De la imaginación de Masamune Shirow en el universo del manga (cómic japonés) pasó al terreno de la animación, convertida en un viaje filosófico y brutal acerca de la alienación y la fragilidad humana, visto desde la óptica de una mujer robot policía que investiga las siniestras actividades de un hacker que está invadiendo las autopistas de la información.



Fue en 1995 cuando esta producción sentó las bases de lo que vendría después en el cine con la saga The Matrix y hasta en la vida real, pues sigue siendo relevante ante los retos de un futuro en el que el ser humano parece perder su protagonismo.



Luego se hizo Ghost in the Shell 2: Innocence (2004), que se centraba en una robot creada para satisfacer deseos sexuales que se rebela en un mundo en el que cada vez es más difícil diferenciar a un androide de una persona.

Mucho se habló en el pasado de llevar al cine una nueva versión de Ghost in the Shell. Es más, sonaron las hermanas Lana y Lilly Wachowski (artífices de The Matrix y Cloud Atlas) como la dupla perfecta para lograrlo.



Sin embargo, la responsabilidad quedó en manos de Rupert Sanders (Blanca Nieves y el cazador), quien junto con la actriz Scarlett Johansson le dan una nueva vida cinematográfica, con el insólito nombre en español de La vigilante del futuro.



“Creo que el entorno creado en Ghost in the Shell es tan convincente que no parece que esté muy lejos de nuestro alcance. Nos da ideas para reflexionar”, dijo hace poco Johansson en una entrevista.



Ella interpreta a Major, un androide que trabaja en el cuerpo de élite policial y que es considerado como el primer prototipo de la evolución en la fusión del ser humano con las máquinas.



Pero todo se complica cuando Major descubre aspectos de su naturaleza y su pasado.



“La película es introspectiva, pero también es violenta y fría”, aseguró la protagonista sobre esta adaptación.



Frente a la atmósfera densa, el misterio borroso y la reflexión en primer plano de las cintas animadas originales, esta versión estadounidense apuesta por un tono de acción y suspenso más accesible para el gran público y no tanto por esa porción de seguidores que en su momento criticaron la elección de Scarlett Johansson para interpretar un rol con rasgos asiáticos.



“Sea cual sea la cinta, te pones la presión sobre ti misma para dar una interpretación de la que te sientas orgullosa, que tenga sentido, un arco y una cohesión”, reflexionó acerca de este reto cinematográfico.



Lo cierto es que La vigilante del futuro es, de lejos, una de las películas más esperadas de este año y uno de los riesgos más interesantes de una industria que pretende revelar preocupaciones sociales en un futuro que parece más cercano que nunca.



(*) Con información de Efe



Cultura y Entretenimiento*