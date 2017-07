El reciente estreno de ‘Game of Thrones’ rompe las cifras de piratería

25 de julio 2017 , 12:08 a.m.

Atención: libre de 'spoilers'



Desde que fue estrenado, el primer capítulo de la séptima temporada de ‘Game of Thrones’ ha sido visto por canales piratas unas cinco veces más que por canales legítimos.



Según cifras de la compañía de análisis de piratería Muso, las reproducciones piratas son alrededor de 90 millones, mientras que las que usaron canales legales fueron 16 millones. Esto, en todo caso, significa la mayor cifra histórica para cualquier estreno de HBO.

Según Andy Chatterley, cofundador de Muso, citado por el portal ‘Business Insider’, estas cifras “no solamente muestran cuán popular es la serie, sino la oportunidad gigantesca para atrapar a la gente y brindarle medios legítimos” para consumir el contenido.



Muso puntualiza que de esas reproducciones piratas, unos 77,9 millones llegaron por canales de ‘streaming’, otras 8,3 millones a través de ‘torrents’ públicos, 4,9 millones fueron por descargas directas y 500.000 más usaron ‘torrents’ privados.



Además, el top 5 de países desde donde más se pirateó ‘Dragonstone’ –como se titula el capítulo, el 71 de la serie– fueron, en orden de mayor a menor, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, India e Indonesia.



Esta no es la primera vez que la famosa serie de épíca fantástica inspirada en los libros de George R. R. Martin rompe los contadores. Para el portal ‘TorrentFreak’, desde 2012, ‘Game of Thrones’ lidera la lista de las más pirateadas, en un grupo en el que la acompañan otras series como ‘The Flash’, ‘How I met your mother’, ‘Hannibal’, ‘The Big Bang Theory’ o ‘The Walking Dead’.



Tras el exitoso estreno de la penúltima temporada de la serie, también se conoció que a esa hora cayó 4,5 por ciento el tráfico del portal de pornografía PornHub, comportamiento de los usuarios que ya se había observado en el estreno de la sexta temporada y en algunos de los episodios más icónicos emitidos hasta ahora, según datos del mismo portal de porno.



ELTIEMPO.COM