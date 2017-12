La lucha por la taquilla del 25 de diciembre

Los realizadores bogotanos Harold Trompetero y Patricia Cardoso medirán sus fuerzas el próximo lunes festivo: las comedias que dirigen se repartirán el botín de la taquilla en una fecha que, tradicionalmente, es la más concurrida del año.

'Nadie sabe para quién trabaja', dirigida por Trompetero, es un relato que se decanta por el humor ácido y de crítica social, mientras 'El paseo de Teresa', a cargo de Cardoso, sigue la línea de la risa producto de situaciones de familia de la mano del productor Dago García, que tiene a un público cautivo con su particular estilo.

Las dos se estrenan desde hoy en cartelera.



“El cine es como plantar semillas, no sabe cuándo ni cómo va a florecer. A Dago lo contacté hace como seis años y hasta ahora se dieron las cosas”, cuenta Cardoso, la única colombiana ganadora de un premio Óscar –el universitario– gracias a su tesis de grado, la película 'El reino de los cielos' (1994).



'El paseo de Teresa' se distancia ligeramente del argumento de la saga 'El paseo', que está integrada por cuatro producciones (cuya sumatoria de taquilla las convierte en las más rentables del cine colombiano), y se centra en un aparato de inteligencia artificial que es enviado a Colombia, en plenas festividades navideñas, para que se integre en la cotidianidad de la familia Rico.



“De alguna manera me parezco a Teresa, porque ella pasa por un proceso de humanización y de adaptación a su nuevo ambiente”, cuenta Cardoso.



“Esta es una película familiar, divertida y conmovedora”, agrega la también antropóloga que dirigió a América Ferrera en Las mujeres de verdad tienen curvas, y a Sonia Braga en el telefilme Meddling Mom.

La apuesta de Trompetero

“Parece que hiciéramos las cosas de forma inconsciente, pero no. Sabemos que el cine va generando imaginarios, así que nos arriesgamos a hacer esto, aunque podría irnos muy mal”, dice Trompetero, que sabe que su nueva película no se guarda nada: es directa, malhablada, mañosa. Corrupta. Quizás por eso recibió una censura de 12 años de edad para poder verla.“Los chistes y vainazos están pensados. Tratamos de hacerla muy popular, para que la gente se identifique con lo que ve (…). Nos fijamos en la corrupción a todos los niveles y en la doble moral del colombiano”, dice.

Harold Trompetero, Róbinson Díaz y Jessica Cediel, en ‘Nadie sabe para quién trabaja’. Foto: Harold Trompetero producciones

'Nadie sabe para quién trabaja' es su tercer largo este año, después de Perros (con John Leguízamo) y Los Oriyinales. Su protagonista, Róbinson Díaz, interpreta a un abogado sin escrúpulos que engatusa a sus clientes, a su colega y socia (Jessica Cediel) y hasta a su familia.



“La sociedad colombiana está loca, somos neuróticos y por eso es tan importante meterme en la cabeza de mis personajes”, explica (...). “También denunciamos a esa mujer arrinconada frente al trabajo, el acoso, la forma en que intentan robarla en los negocios y cómo el sexo es una moneda de pago”.



La producción sigue el tono de humor negro que popularizaron Felipe Aljure (La gente de la Universal), Sergio Cabrera (La estrategia del caracol) y Carlos Moreno (Todos tus muertos).



“Estoy espantada. Siento temor de defraudar”, confiesa Cardoso acerca de enfrentarse con un veterano de la comedia como Trompetero, también viejo socio de Dago García en filmes como El paseo 1 y 2, y Muertos de susto, entre otros.



Para Trompetero, que trabaja en simultánea en cinco proyectos más, Nadie sabe para quién trabaja es un riesgo. “Sí, es fuerte, pero es una mirada a como somos, sin ser mojigatos”, dice.



SOFÍA GÓMEZ G.

EL TIEMPO@s0f1c1ta