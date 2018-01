La muerte de Versace revive en la televisión

Darren Criss, protagonista de ‘American Crime Story: el asesinato de Gianni Versace’, recordó hace poco en Nueva York el momento más emotivo durante el rodaje de la nueva temporada de la serie del canal FX, que este año se centrará en la vida del hombre que en julio de 1997 asesinó a tiros al diseñador italiano Gianni Versace, en frente de su casa en Miami.



Fue precisamente el día que tuvo que grabar la escena en la que su personaje Andrew Cunanan asesina al genio italiano de la moda, interpretado por Édgar Ramírez.

“Fue difícil, porque usualmente esas recreaciones se hacen en un estudio. Pero en nuestro caso, esas fueron las escaleras reales, esa fue la puerta real”, recordó el actor de 30 años sobre la experiencia de grabar en South Beach, Miami, en la propia mansión del ícono de la moda Versace.



“Son simplemente una escalera y un portón, pero tienen un peso increíble, especialmente en el contexto de nuestra historia”, añadió Criss, quien saltó a la fama en la serie musical Glee.



“Casi que sentí su presencia y tuve que decir una oración y (ofrecer) una disculpa por nosotros... por estar exponiendo su vida”, agregó, en una conferencia de prensa en la que participó EL TIEMPO, el actor de la producción que se estrena en Colombia el 18 de enero, a las 10 p. m.



‘American Crime Story: el asesinato de Gianni Versace’ está basada en el libro de Maureen Ann Orth, ‘Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianni Versace and the Largest Failed Manhunt in U.S. History’. Más que ser la radiografía de un asesino, explora lo que era ser gay en la década de los 90. Los herederos del diseñador no formaron parte de la producción y han dejado claro que cualquier cosa que se vea en la pantalla chica es más ficción que realidad.



Ryan Murphy (‘American Horror Story’, ‘Nip/Tuck’), director y productor de la serie, explicó que nunca buscaron tener un enfoque del asesino de la semana. “Siempre tratamos de entender la sicología de alguien que siente el impulso de hacer esto”, dijo Murphy, quien se anotó un éxito total con la primera temporada de la antología enfocada en O. J. Simpson, en 2016.



La idea de hacer la segunda temporada sobre la muerte de Versace fue planteada por Fox a Murphy hace unos dos años e inmediatamente el realizador pensó en Criss, quien, al igual que Cunanan, tiene ascendencia filipina, y en Ramírez, en el papel del diseñador.



“Tuvo un enfoque rockanrolero de la alta costura. A ese nivel de la alta moda mezcló sexualidad y glamour”, dijo Ramírez, de 40 años, sobre Versace. El actor estaba en su natal Venezuela cuando la noticia del asesinato dio la vuelta al mundo. “Desafió convenciones en cada paso. Incluso en la forma en la que creó su empresa”, agregó.



“De alguna forma vivimos en una sociedad en la que él contribuyó en fomentar el culto a las celebridades, la música y el cine”, reflexiona.



La similitud física de Ramírez con Versace es impresionante y Murphy recordó que la primera vez que habló sobre el proyecto con el venezolano, este le dijo que veía al diseñador como una especie de emperador.



Esa idea quedó plasmada en el primer episodio donde Ramírez, como Versace, se desplaza con una llamativa bata rosada por la casa mientras la cámara lo sigue y muestra el control total que tiene de su espacio y su mundo.



En el caso de Ricky Martin, el productor dijo tener la teoría de que un buen cantante es un buen actor dramático. Y sin duda, el puertorriqueño ha podido mostrar otra parte de su talento.



“Una de las cosas que me encanta de trabajar con Ricky en este programa es que muestra una parte de su talento, que mucha gente no conoce. La parte dramática”, expuso el productor.



“No estoy más que agradecido por darme la oportunidad –responde Martin–. Estar rodeado por este grupo de personas solo lo hizo más fácil para mí. Tuve la suerte de hablar con Antonio D’Amico. Fue alguien increíblemente generoso, compartió todas las emociones. Solo quería representar auténticamente el amor que sintió por Gianni”.



