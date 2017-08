‘Amazona’ es un grito de libertad emocional

“Siempre quise que mi mamá fuera la protagonista de un documental, siempre me interesó contar su vida y desde que hice mi tesis la metí como uno de los personajes principales”, recuerda la realizadora colombiana Claire Weiskopf, quien le dio una cámara a su madre como parte de un trabajo conocido como Autorretrato amateur.

No era para menos: Val es una británica que nunca escondió su espíritu andariego, ni su deseo de vivir ni sus ganas de romper cualquier molde preestablecido.



Por eso, su hija la tuvo en la mira en ese proceso y decidió convertirla en la protagonista de un documental en el que contaría lo que le pasó después de una tragedia familiar, que la llevó a dejarlo todo e irse a vivir en la selva.



Ese fue el germen de Amazona, una película que documenta la fuerza de una mujer que aprovecha cada día como si fuera el último y tiene que asumir las consecuencias de esa filosofía de vida. Pero lo que era un perfil de alguien que fue capaz de romper esquemas, tuvo un giro interesante, dando paso a una trama que se animó a tocar fibras familiares más profundas.



Fue así como Claire Weiskopf y su esposo, Nicolas van Hemelryck, decidieron no solo contar la historia de una señora de 80 años que vive y disfruta de su vida en la selva, sino explorar las razones y consecuencias de ese aire de libertad tan intenso que emana de su protagonista.



Precisamente su hija le contó al EL TIEMPO acerca de Amazona, que se estrena en las salas de cine del país, en el que una hija se reencuentra con su madre y decide preguntarle qué la llevó a apostar a un cambio de vida y a dejar a su familia en ese proceso.



¿No fue difícil revelar algo tan personal?



Eso es tenaz, es mucho más fácil hacerlo desde afuera (…). Mirarse uno mismo es complicadísimo, sobre todo, porque yo realmente no quería ser un personaje dentro del documental.



¿Por qué se negaba?



Porque era acerca de mi mamá, pero luego me di cuenta de que era imposible que no estuviera involucrada. El documental me fue pidiendo y al final mi voz en off hizo parte de la narración.



Creo que ‘Amazona’ es el encuentro entre una madre y su hija, pero también una reflexión de los giros de la vida…



Cuando mi hermana Carolina murió en la tragedia de Armero, mi madre pensó que tenía que vivir cada día de la vida como si fuera el último y por eso se embarca al Amazonas: vive dos años en una comunidad indígena (…), hace un viaje a remo para llegar a la selva y nos deja a mí y a mi hermano con mi padre. Ese es uno de los momentos más dramáticos que se evocan en el documental.



La libertad de Val implica una dualidad...



Es muy interesante, pues se trata de una protagonista que es increíble, libre y guerrera, pero que también me hace preguntarme ¿por qué hizo eso? Mi intención nunca fue juzgarla. Sino escucharla y darle voz para que pudiera explicarme por qué lo hizo.



¿Por qué le interesaba contar la historia de su madre?



Val es un personaje famoso, es casi una atracción turística en Leticia. Todo el mundo la conoce, pero luego supe que esa no era la historia que quería contar y el reto fue que fuera profunda pero universal; no solo familiar o un ejercicio terapéutico.



Entonces, ¿es una amazona que conecta con todos?



Claro, todos tenemos papás o somos padres, todos tenemos conflictos. La reacción de la gente que ya la vio es muy potente, me hablan de sus propios problemas; hay lágrimas y es muy emocional.



¿Si no hubiera pasado lo de su hermana, cree que Val habría hecho lo mismo o se habría quedado en su casa viviendo una vida más tranquila?



No, no creo; eso fue un quiebre, pero mi mamá ya venía en ese camino. No sé si habría sido tan extremo, pero lo habría hecho. Ella es inglesa, vino a Colombia a los 23 años y no ha parado de aventurarse por todas partes.



¿Cuál cree que es el mensaje de este encuentro entre una hija y su madre a través del documental?



Que nada es blanco ni negro, todo está lleno de grises.



¿Cree que ‘Amazona’ le dio una nueva vida a la relación con su mamá?



Sí. Ella está muy contenta, sabe que la critican mucho, pero le parece que es muy buena y anda como una estrella de Hollywood.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

Cultura y Entretenimiento