Estrellas de Hollywood que vivieron un 2017 difícil

MARK BLINH / REUTERS

El nominado al Oscar, Michael Fassbender, fue otra figura que vivió un año difícil, pues la crítica destruyó 'The Snowman' la película que se estrenó este año y que según Stephen Dalton de 'The Hollywood Reporter' es "Fría y sin vida. (...) una intriga enormemente convencional (...) el reparto no comparte nada de química, y muchos de los diálogos se sienten como de un torpe borrador".