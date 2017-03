Daniel Wu regresa con la segunda temporada de ‘Into the Badlands’

“Creo que en este nueva aventura retornamos a una violencia poética”, dice emocionado el actor Daniel Wu, protagonista de la serie Into the Badlands, que estrena su segunda temporada el domingo por el canal de televisión paga AMC, a las 9 de la noche.



Cuando la producción se lanzó el año pasado, llamó rápidamente la atención por su retrato futurista pero con elementos de antaño, enmarcados en una lucha de poder en la que terminaba atrapado un héroe: Sunny (interpretado por Wu).



“Esta temporada es más explosiva y ofrece una trama con mayores complejidades emocionales”, explica el protagonista, en una frase que escapa de ser el discurso tradicional para crear mucha expectativa entre sus fanáticos.



Es cierto que se nota una mayor atención a los detalles estéticos, el ritmo y a las peleas, que en su nueva etapa son más brutales y complejas.

“De alguna manera hemos logrado dar un aire nuevo al género de las artes marciales en televisión, en el cual ya existen otras producciones como Daredevil. Por eso teníamos que ofrecer algo muy impactante”, recalca el actor, quien agrega que a pesar de que Sunny está diezmado, en esta temporada tratará de cambiar su situación para reencontrarse con su familia.



Pero, como siempre, le espera un panorama sociopolítico infestado de traiciones y ambición.



“Además, reaparecen el personaje de la Viuda y ese poder femenino letal que ha caracterizado el programa”, agrega el actor, quien estuvo en la versión cinematográfica del videojuego Warcraft y ahora se encuentra filmando la nueva versión de Tomb Raider, junto a Alicia Vikander y Walton Goggins.



“He aprendido mucho de Into the Badlands: a actuar, a pelear y hasta a trabajar como productor ejecutivo, y creo que ese proceso se va a ver en esta temporada, que viene precedida de una gran respuesta del público, que estaría loco si decide no regresar a esta aventura”, finaliza Wu.



