La camada de humor colombiano que logró conquistar a Netflix

“Me va a tocar cambiar el espectáculo para los escenarios”, dice el comediante Alejandro Riaño, ahora que se puede ver en Netflix, como parte de la primera camada de humoristas nacionales que entra en la plataforma de contenidos para la web.



Es una frase que dice con gracia, pero que encierra una verdad latente. Para él está claro que es un reto interesante, pero no exento de nerviosismo; más aún porque fue el primero en ‘lanzarse al agua’ con un resumen de lo mejor de su espectáculo de humor, que ahora está metido en una dinámica de consumo de contenidos en el que se va a poder ver y repetir infinidad de veces, y poner más allá de las fronteras su sabor colombiano. “Esto implica hacer algo nuevo más adelante”, reitera.

Se nota que sus otros colegas que también fueron elegidos para la aventura en la plataforma digital (Julián Arango, Antonio Sanint y Ricardo Quevedo) asumen el posible impacto que puede tener en sus rutinas de robarse carcajadas el dar el salto al universo del streaming.

Riaño agrega que podrá darse a conocer aún más. “Esto es para los que conocen mi estilo y para los que me van a descubrir”, comenta. “Eso sí, va a ser algo que no han visto en televisión”, recalca.



A él le gustó porque se trata de un esquema nuevo de producción, un ritmo diferente de trabajo y una experiencia que terminó amplificando su propuesta en la pantalla. “La cosa cambia cuando uno ve el espectáculo en televisión y después en un escenario. En vivo es de casi dos horas, hay contexto y desenlace. Cuando la gente lo ve, dice: ‘Oiga, esto es otra cosa’”, explica Riaño, quien espera que esa sensación se repita en el medio digital.



“A estos ‘manes’ (se refiere al equipo de Netflix) ni los vi. Se encerraron en un cuarto todos para editar, llenos de computadores, mientras yo hacía mi rutina, como a siete cámaras, con un montaje tipo años 30: con esmoquin y mucho swing”, dice en tono de broma el comediante bogotano.

El juego de la veteranía

“Llegar a ese punto creo que implica que hay algo que ha trascendido, que se nota más”, agrega Julián Arango, quien junto con Antonio Sanint, su amigo y compañero de aventuras humorísticas, forma parte de estos elegidos con su ya famosa puesta en escena Ríase el show.



Las aventuras de lo cotidiano, la caricatura social y un tributo a la amistad hacen parte de la propuesta, que también ya está disponible en la plataforma.



Sanint y Arango son los veteranos de este paseo, y no olvidan sus inicios en espacios pequeños como bares, hace más de una década, llenos de gente para verlos.



“Somos conscientes de que hemos pasado del teatro a la televisión, al video y ahora a Netflix. Toda esa experiencia le aporta mucho a nuestro estilo de comedia del presente”, dice Arango.



“Cuando llegamos a esto (el espectáculo) siempre nos dejamos llevar por lo que pase en el momento, y eso se mantiene ahora”, revela el actor.



En un principio, cuando comenzaron las conversaciones con Netflix, ambos probaron nuevo material. “Pero cuando llegó la hora lo cambiamos todo y salimos a la aventura. A la larga es el momento el que lo dicta todo”, recalca Arango.



“Siempre decimos que el camino es por aquí –agrega Antonio Sanint–, pero cada cosa que hacemos tiene su camino”.



Saben que ser parte de este grupo significa un nuevo momento en sus vidas, “algo así como un espaldarazo de la humanidad que parece decirnos: ‘Me gusta lo que hacen, sigan por ahí’”, afirma Arango.

La fortuna de ser elegido

Ricardo Quevedo, por su parte, está emocionado por la oportunidad. Su aporte al especial del humor de Netflix, denominado Hay gente así, estará disponible desde el próximo 24 de enero en la plataforma.

“Soy un afortunado. Pero sé que después de muchas funciones en el país, el público siempre espera algo nuevo y un poco más. Este es un proyecto muy grande, y con ese combo tan bravo, no dejo de pensar que es un premio al esfuerzo”, opina emocionado Quevedo, quien viene de hacer terreno también en el cine con El show de las cejas pobladas.



“Creo que esto ofrece un gran avance para el stand-up comedy colombiano, pues estamos en un medio que tiene más de cien millones de usuarios en el mundo”, dice.



Le gusta que la gente pueda disfrutar de ese humor en el que hay mucha parodia. “Lo que he aprendido es que logré una conexión con el público (...). La gente entiende un poco el estilo y mi personalidad”, explica.



En su opinión, el trabajo no para, pero también es claro al decir que el stand-up comedy colombiano tiene un nivel alto: “Es hora de que lo vea todo el mundo”, acota.



Una opinión a la que se le suman sus colegas: “Lo más importante es que el movimiento de la comedia no tiene que quedar en uno solo, hay de todo para todos, y propuestas como la de Net-flix benefician también a la gente que va a acceder a todo eso”, explica Sanint. “Se abren las puertas para que nos vean aquí y afuera”, finaliza Riaño.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

EL TIEMPO

@AndresHoy1