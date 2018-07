‘Mejor hablemos’, con varios de los mejores del país

Fue una larga lista de la que hubo que escoger y eso ratificó algo en Claudia Palacios: “Que me sigo resistiendo a creer que lo mejor de Colombia no es su gente, porque estamos llenos de personas talentosas que se salieron de la manada del aplaudir lo malo y el no podemos para hacer cosas mejores. "

Esa lista se llama 'Colombianos que nos enorgullecen' y es un especial que desde el lunes 9 de julio se emite a las 10 p.m. en el espacio Mejor hablemos, que dirige Palacios y que se puede ver por Citytv y EL TIEMPO Televisión (canales de EL TIEMPO Casa Editorial).



Colombianos que nos enorgullecen va hasta el 19 de julio, un día antes de la celebración de la Independencia de Colombia.



Este martes 10 de julio, Palacios tiene una charla con Valeriano Lanchas, bajo barítono nacido en Bogotá y uno de los más reconocidos intérpretes líricos del país.



“De él me sorprendió que aunque afirma que no ha ganado tanto dinero como otros artistas intérpretes de otros géneros, puede comprar libros y partituras, que son su país y por eso se siente millonario”, comenta Palacios.



La periodista agrega que para este intérprete es importante que se hagan óperas nacionales contando nuestras historias.



El miércoles 11 de julio estará Leo Espinosa, la chef cartagenera de 55 años que para Palacios es el símbolo de esas mujeres que “decidieron, con su vida construida a los 40 años, volverse a construir e reinventarse. Es una especie de pionera que puede desarrollar su talento como investigadora social, chef y economista, logrando que su restaurante tenga reconocimiento internacional".

Jeison Aristizábal es el invitado del jueves 12 de julio. Este caleño, Héroe de CNN en el 2016, nació con parálisis cerebral y eso, como él mismo dice, no lo hace un discapacitado. “Lo que sucedió al momento de su nacimiento afecto la motricidad pero no el centro de pensamiento, y siempre enfatiza en que uno no se puede conformar, si ya se logró algo, ahora viene su grado de abogado y quiere estudiar docencia”, cuenta Palacios.



Otro grande, Yuri Buenaventura, es el invitado del 13 de julio. Un hombre que, cuenta Palacios, “tiene una gran capacidad para sobrevivir y resucitar, intentó suicidarse, tiene muchos motivos para estar resentido, incluso para no querer a su tierra natal que no le dio oportunidades, pero todo lo negativo lo traduce en sus cantos y sus letras”, afirma.



María Isabel Saavedra, cantante y compositora vallecaucana, es la invitada del 16 de julio. “Una mujer valiente y ejemplar que también se reinventó. Ya ha grabado 17 discos y aunque su carrera está en el exterior, no se despega del Festival de Música Andina Mono Núñez”, dice Palacios.



Y dos personajes con historias de vida que vale la pena admirar son los invitados del 17 de julio: se trata del sargento Francisco Pedraza y el soldado Juan José Florián, quienes fueron heridos en combate y resultaron mutilados en la guerra.



“Ambos hacen deporte ahora. Pedraza es nadador y Florián ciclista. Están en mi libro 'Perdonar lo imperdonable', y siempre que hablo con ellos pienso que dan electrochoques para los dormidos en la vida”, sigue Palacios.



La diseñadora Silvia Tcherassi también hace parte de este especial, “con su gran capacidad para nunca sentirse menor, ha creído en su talento, no ha tenido complejos. Triunfó como diseñadora y luego empezó con los hoteles. Sabe que trabajando en familia se tiene más oportunidad para crecer”, comenta Palacios sobre su invitada del 18 de julio.



Cierra Éider Arévalo, medalla de oro en la marcha atlética de 20 km del Campeonato Mundial de Atletismo de 2017 en Londres, para Palacios es un gran personaje porque, como el atleta le contó, “fue no solo su preparación física sino la mental la que lo hizo ganar: como la carrera terminaba en el Palacio de Buckingham, él se sentía como el rey de Inglaterra, se lo creía”, dice Palacios.



Y es que, ratifica Palacios, estos especiales nos deben llevar no solo a mostrar a estas personas y sus talentos, sino a invitarnos a que si tenemos ese espíritu de manada en nuestro ser, vayamos en manada imitando a los colombianos que hacen las cosas bien, que no se dejan llevar por esos aspectos culturales negativos como la corrupción y la ilegalidad”, cuenta.



De paso, agrega que termina el especial el 19 de julio para llamar a celebrar la Independencia, como se hace en otros países, no con folclorismo sino con orgullo de lo que somos. “Claro que se puede bailar cumbia, pero también mostrar lo positivo de esta tierra”, comenta.



