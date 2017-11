Acoso sexual apaga a la estrella de ‘House of Cards’

La noche del domingo pasado, el actor estadounidense Anthony Rapp, conocido por su papel en la serie ‘Star Trek: Discovery’, acusó al también actor y director de cine Kevin Spacey por un supuesto episodio de acoso sexual ocurrido en 1986, cuando Rapp tenía 14 años y Spacey –aclamado por su papel protagónico en la serie de Netflix ‘House of Cards’–, 26.



En entrevista con ‘BuzzFeed News’, Rapp contó que entabló una amistad con Spacey mientras ambos actuaban en Broadway. Explicó que, en una ocasión, asistió a una fiesta que Spacey ofreció en su apartamento y contó que, pasada la medianoche, el actor se le acercó.

“Le dije que me iba. Entonces él (Spacey) se interpuso en la puerta. Tuve la impresión de que estaba borracho. Trató de seducirme e insinuó que quería tener sexo conmigo”, contó Rapp.



Según él, Spacey lo agarró bruscamente de los brazos y se tumbó sobre su cuerpo. Rapp asegura que no sabe cuánto tiempo permaneció Spacey en esa posición, pero dice que logró zafarse y marcharse de su casa.



Rapp decidió guardar silencio sobre ese episodio por tres décadas. Desde entonces no ha vuelto a hablar con Spacey. Pero, tal como lo reportó ‘BuzzFeed News’, su ira y frustración crecieron a la par con la fama de Spacey, cuya carrera no ha parado de dar frutos desde los noventa: ha ganado un premio Tony y dos Óscar, fue director creativo del teatro Old Vic, en Londres, y participó en seis temporadas de ‘House of Cards’, una de las series más aclamadas por los críticos.



Según Rapp, las acusaciones contra Harvey Weinstein –el productor de Hollywood al que decenas de mujeres señalan como un acosador sexual– lo impulsó a hacer público lo ocurrido hace 31 años con Spacey.



Y es que la ola levantada contra Weinstein ha suscitado un gran debate sobre las prácticas de abuso y acoso sexual en la industria del entretenimiento. “Me siento obligado a expresarme. No solo para hacer público un agravio, sino para sacar a la luz décadas de comportamientos que han sido posibles gracias al silencio que muchos hemos guardado”, dijo Rapp. “Espero que mi denuncia pueda marcar una diferencia”, precisó.



Tras conocerse los hechos, Spacey publicó en su cuenta de Twitter un comunicado en el que asegura no recordar lo sucedido.

“Tengo mucho respeto y admiración por Anthony Rapp como actor. Me aterra escuchar su historia. Sinceramente no recuerdo ese encuentro. Pero si me comporté como él describe, le debo mis más sinceras disculpas por lo que fue una muy inapropiada conducta de un borracho. Siento mucho que haya tenido que cargar con los sentimientos que él describe por todos estos años”, escribió Spacey.



En un segundo párrafo, el protagonista de ‘House of Cards’ afirmó que la denuncia de Rapp lo alentó a hablar de más cosas de su vida: “Sé que se dicen muchas cosas sobre mí. He sido siempre muy celoso de mi intimidad, pero tengo que admitir que en mi vida he tenido relaciones y encuentros románticos con hombres y mujeres. Ahora, sin embargo, he elegido vivir como un hombre gay. Quiero afrontarlo de la manera más honesta y abierta posible, y por eso comienzo examinando mi propia conducta”, declaró Spacey.

¿Una cortina de humo?

La declaración ha causado un sinfín de críticas. Muchos se preguntan por qué Spacey reveló su homosexualidad justo en este momento. De hecho, varias personas acusaron al actor de usar la confesión de su orientación sexual como una cortina de humo para desviar la atención de las denuncias.



El periodista y activista LGBT Glenn Greenwald manifestó que “la revelación de Spacey estuvo fuera de lugar”. “Kevin tuvo muchas oportunidades para salir del clóset y convertirse en ejemplo para otros, pero solo lo hizo al verse implicado en un caso de agresión a un adolescente”, aseveró.



“Ni la embriaguez ni la homosexualidad enclosetada excusan ni explican una agresión a un niño de 14 años”, dijo por su parte Richard Lawson, columnista y crítico de cine de la revista ‘Vanity Fair’.



Tyler Coates, editor de la revista ‘Esquire’, escribió: “La desafortunada declaración de Spacey será combustible para el movimiento anti-LGBT, que desde hace tiempo invoca la pedofilia como munición contra los homosexuales”.



Por otra parte, Michael Schulman, comentarista cultural de ‘The New Yorker’, escribió que la declaración de Spacey puede ser leída “como una técnica de distracción muy al estilo de Frank Underwood”, personaje que Spacey interpreta en ‘House of Cards’. “La declaración parece estar diseñada para desplazar a un segundo plano la denuncia de Rapp”, expresó Schulman.



Y en cierta medida, añade el comentarista, la estrategia funcionó. Su revelación y no la denuncia por acoso fue la noticia central en casi todos los medios.



La directora estadounidense Rose McGowan, quien se ha destacado como una de las grandes críticas de la industria por tolerar casos de abuso como el de Harvey Weinstein, también se manifestó y pidió a los medios que “mantengan el foco de atención en las denuncias de Rapp”.

Otras acusaciones

Ocho personas, que hablaron bajo condición de anonimato, aseguraron el jueves pasado haber sido víctimas de acoso o abuso sexual por parte del actor o de haber presenciado comportamientos de ese tipo en Spacey.



El actor mexicano Roberto Cavazos se sumó a las denuncias de agresión. “Experimenté un par de encuentros desagradables con él”, anunció Cavazos en su cuenta de Facebook. Esos encuentros, agregó, “estuvieron al filo de poder ser llamados acoso”. Cavazos explicó que coincidió con Spacey en Londres cuando el dos veces ganador del premio Óscar era director artístico del Old Vic Theatre. “Somos muchos los que tenemos un Kevin Spacey ‘story’ ”, señaló Cavazos, y dijo que “bastaba ser un hombre menor de 30 para que Spacey se sintiera libre de tocarnos”.



Según el mexicano, varios miembros de la compañía teatral vivieron “la misma historia”. Cuenta que era común encontrar a Spacey en el bar del teatro “estrujando a quien le llamara la atención”. “Sé de algunos que temieron ponerle un alto”, escribió Cavazos, quien, además, previó una ola de denuncias en las próximas semanas.

Netflix canceló ‘House of Cards’

La serie ‘House of Cards’ culminará en el 2018 con su sexta temporada. La noticia se conoció horas después de las denuncias en contra de su protagonista, Kevin Spacey, por el actor Anthony Rapp. Medios especializados han dicho que la cancelación de la serie no tiene que ver con el escándalo que rodea a Spacey, aunque Netflix manifestó su “profunda preocupación” por las acusaciones. Según un comunicado de su representante, el actor se tomará el tiempo necesario para “buscar evaluación y tratamiento”. Esta afirmación deja en tela de juicio su participación en la última temporada de la serie, cuyo rodaje fue suspendido indefinidamente.



REDACCIÓN DOMINGO

EL TIEMPO