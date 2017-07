El exitoso escándalo de Kerry Washington

Las sorpresas electorales han marcado el inicio de la nueva temporada de la serie 'Escándalo' (Scandal). Y no era para menos, con la evolución política y los giros que han definido su rumbo en la vida real.

La trama, que gira en torno a Olivia Pope (la estadounidense Kerry Washington), una experta en lidiar con crisis en los ámbitos más altos de la política y el poder, parece, como otras series, vivir también una transformación importante al hablar de hechos que parecían exagerados y a la vez impactantes en la ficción, pero que forman parte de la realidad.



Eso los ha llevado a un reto en este sexto ciclo en la pantalla de la serie estadounidense, al tratar de llamar la atención de una audiencia cuyo nivel de asombro ya no es el mismo. La nueva temporada se está emitiendo los martes por el canal Sony, a las 8 p. m.



“Hemos pasado por esto antes”, reflexionaba Kerry Washington en una entrevista en la que participó EL TIEMPO, refiriéndose a un episodio de la segunda temporada en el cual un agente de la Agencia de Seguridad Nacional de EE. UU. (NSA) roba información delicada del país y que tiempo después de alguna manera hace referencia a la filtración de información hecha por Edward Snowden.



Son coincidencias de un juego entre la realidad y la fantasía, pero, para Kerry, el éxito y la experiencia de ser una estrella gracias a lo mejor y lo peor que se puede representar en la pantalla tienen su precio.



“La política ha estado ligada a mi vida y sé que estoy en el ojo público por mi trabajo, pero trato de participar en lo que significa la democracia. Y no creas que fue fácil para mí asimilar lo que pasó con la elección de presidente en Estados Unidos, pero este es mi país y creo que necesita que, como todos, siga interesada y al tanto de lo que sucede”, dice la actriz, de 40 años y madre de dos hijos.



Esas batallas por mantener el equilibrio de su trabajo frente a retos cada vez más oscuros y peligrosos reflejan un contraste con una reflexión acerca de lo que hace y que revela la misma protagonista.



“La actriz Cicely Tyson (ganadora de tres Emmy y un Tony) tiene una frase que me encanta: ‘Quiero que mi carrera sea como una montaña muy alta en la que nunca llego a la cima y donde siempre estoy subiendo y buscando’, y por eso, creo que siempre hay que estar reacia a decir que he alcanzado una meta”, explica Washington acerca de esta, la penúltima temporada de Escándalo.



“Estoy muy agradecida y aunque supiera que nunca trabajaría de nuevo después de Escándalo, siempre me sentiré afortunada. Por eso quiero mostrar todo el compromiso y excelencia que pueda en esta experiencia”, concluyó.

¿Dónde y cuándo?

La sexta y penúltima temporada de la serie estadounidense ‘Escándalo’ se emite los martes a las 8 p. m. por el canal de televisión paga Sony.



ANDRÉS HOYOS VARGAS*

CULTURA Y ENTRETENIMIENTO

(*) Por invitación del Canal Sony