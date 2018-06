Paulo Siqueira, el hombre que le da vida a los superhéroes

Durante varios minutos, Paulo Siqueira no quitó la mirada del papel mientras empuñaba con suavidad un portaminas. De sus trazos fue apareciendo un cuerpo femenino.



Se tomó su tiempo dibujando las curvas de ese personaje, mientras le daba un poco de contraste a un héroe del famoso cómic 'Titans Hunt', de la compañía DC Comics, en la que trabajó durante un tiempo antes de irse a Marvel, la empresa de la competencia, en la que el ilustrador brasileño es parte del equipo de creación de cómics como 'Spider-Man' (Hombre Araña) y 'Venom'.

Al ilustrador brasilero le encanta el trazo sencillo, pero respetuoso con las formas anatómicas. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Así se le vio en la primera edición de la Comic Con Bogotá, que se realizó recientemente, en la que fue uno de los invitados especiales y donde compartió con los fanáticos de las viñetas y los trazos.



Siqueira es un tipo alto, grueso y de bajo perfil que no revela los 36 años que tiene y que por momentos muestra una sonrisa discreta cuando ve que tiene un dibujo ya casi terminado. Es famoso por haber trabajado en varias portadas del cómic 'Superman' y su estilo es reconocido en el ámbito de los ilustradores, para quienes representa el sueño increíble de haber estado en las dos compañías más importantes de cómics en el mundo.



“Amo a Superman, pero llevo en mi corazón a Spider-Man. Me encantaba desde que era muy pequeño”, le contó a EL TIEMPO este artista que creció en una población llamada Santos, a una hora de São Paulo, y que desde muy pequeño no se perdía capítulos de series animadas como 'He-Man', 'Las Tortugas Ninja' o 'Los Simpson'.



A los once años ya tenía una buena cantidad de cómics en una colección, lo que lo llevó a sus primeras aventuras con el lápiz. Luego se dio a conocer por sus ilustraciones en libros inspirados en la película de 'Avatar' (de James Cameron), para después dar el salto a DC Comics, donde trabajó durante dos años.



Podría pensarse que esa experiencia tuvo algún impacto en él, pero Siqueira no ha perdido la humildad.



“Sí, trabajo en Marvel, pero no me siento famoso ni nada de eso. Stan Lee (el artífice de la compañía y de muchos de sus superhéroes) sí es una estrella. Yo soy muy pequeño (…). Conozco alguna gente, estoy inmerso en toda esta cultura de entretenimiento, pero muy lejos de ser tan importante”, reflexiona.



Sin embargo, reconoce que durante su experiencia en la Comic Con capitalina conoció a mucha gente que no ocultaba su alegría al darle la mano o llevarse un afiche firmado por él.



“Siempre me emociono cuando las personas me dicen que es impresionante estar cerca de una persona que trabaja en el mundo de los cómics, es extraño pero a la vez gratificante” recalca.



En esa convención de fanáticos del entretenimiento, también sacó tiempo para tomarse fotos con esos fanáticos que frenaban en seco al ver un cartel con su nombre y con ese valioso apellido Marvel.

Siqueira dibujo en este cómic de Superman y la Mujer Maravilla. Foto: DC Cómics

Aprovechó el poco tiempo libre que le dio la jornada para dar una vuelta y camuflarse entre los miles de personas disfrazados de los superhéroes que dibuja todos los días.

Así mismo, se tomó fotos con los protagonistas de 'Game of Thrones' (Nathalie Emmanuel y Nikolaj Coster-Waldau), invitados al encuentro, y recibió aplausos de quienes conocen profundamente su trabajo.



Posiblemente en ese recorrido haya pasado cerca de un módulo en el que se presentó el tráiler de 'Ant-Man and The Wasp', la nueva producción cinematográfica de Marvel que llega a las salas de cine en julio.



“No sé si las ventas de las historietas han aumentado gracias a las películas, pero lo cierto es que los personajes son más populares ahora”, comentó este brasileño que, antes de ser ilustrador, era un fanático que consiguió meterse en la industria que adoraba.



“Cada vez que recibo encargos para hacer cómics de Venom o Spider-Man, siento la misma emoción que tuve la primera vez que hice un dibujo, eso no cambia”, dice.



