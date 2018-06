El colombiano que anima las películas de Pixar

Hace dos años que Luis Uribe Córdoba no tenía vacaciones. Entre el 2017 y el 2018, el animador de origen colombiano estuvo trabajando en dos de los proyectos recientes más grandes de Pixar: ‘Coco’ y ‘Los Increíbles 2’, que acaba de estrenarse en los cines del país.



“Pasé varios fines de semana trabajando sin descanso. Fueron muchas horas intentando completar las películas”, cuenta el animador, que atiende esta llamada durante su receso laboral, en Emeryville, muy cerca de San Francisco, EE. UU.

Uribe tiene 35 años. Nació en Estados Unidos y cuando era aún un bebé sus padres regresaron a Colombia. Aquí realizó sus estudios en el colegio y la universidad (se graduó como diseñador industrial en la Javeriana).



“En esa época descubrí el diseño por computador y empecé a estudiar por mi cuenta. Armé un portafolio con mis videos, y en el 2010 me llamaron de un estudio en Los Ángeles, el Rhythm & Hues, donde comenzó mi carrera en la animación”.



Desde el 2015 está vinculado con Pixar, a donde llegó al departamento de animación de los filmes ‘The Good Dinosaur’, ‘Buscando a Dory’ y ‘Cars 3’. En 'Los Increíbles 2' su labor se centró en el diseño de los personajes. “Me enfoqué en Elastigirl y en el aspecto de Winston Deavor, uno de los nuevos roles”, cuenta Uribe.

La segunda parte de ‘Los Increíbles’ regresa a la gran pantalla 14 años después de su debut, con el que recaudó 640 millones de dólares en la taquilla mundial. La película del 2004 reveló a los Parr como una familia que ha renunciado a sus superpoderes para llevar una vida convencional; sin embargo, presos del tedio, regresan a la acción. Esta vez, Helen (Elastigirl) lidera una campaña para que los superhéroes regresen, mientras Bob (Mr. Increíble) se queda en casa con sus hijos, Violet, Dash y el bebé Jack-Jack (quien sacará a la luz cuán poderoso es). Hasta que aparezca un nuevo y poderoso villano.



¿Cómo fue el proceso de trabajo en ‘Los Increíbles 2’?



El director nos explica qué necesita en la escena, y nos asignan los personajes.



Empezamos a trabajar con una marioneta digital en el programa de animación y diseñamos los gestos y los movimientos: que el personaje hable, camine o se mueva de cierta manera.



Eso básicamente lo hacían hace unos años dibujando cuadro a cuadro, ahora se hace de forma digital. Voy pasando por distintos personajes de la película, me ponen a trabajar en tres o cuatro escenas al mismo tiempo.



¿Qué experiencia requiere un animador para terminar en una u otra secuencia?



Nos asignan de acuerdo con nuestras habilidades: unos son mejores para los momentos de comedia, otros para el drama y otros para la acción. Por eso no trabajas con todos los personajes de la película.



Aunque he hecho de todo un poco, mi fuerte son las escenas de acción, con mucho movimiento físico, porque antes de llegar a Pixar trabajé en efectos especiales (estuvo en Industrial Light & Magic, una filial de Lucas Films, en las cintas ‘Las tortugas ninja’ y ‘Jurassic World’).



Impacta mucho cómo personajes creados digitalmente pueden transmitir emociones con tanto realismo.



Ese es el mayor reto. Antes de empezar a trabajar vemos muchos videos de referencia, según el tipo de emociones que se necesitan para cada escena. Incluso, nos grabamos nosotros mismos actuando y llevamos los detalles de la vida real al computador.



Necesitamos que el personaje se mueva coherentemente, que el rostro esté comunicando las emociones necesarias, que la boca tenga un movimiento adecuado para que articule las palabras... Son muchas cosas que hay que tener en cuenta para animar un personaje: los componentes artístico y técnico, y que el computador sea tu principal herramienta para ejecutar tus ideas junto con las del director.



¿Qué significó haber participado en ‘Coco’?



Es de las películas más importantes en las que he trabajado, por toda la trascendencia que tuvo y por la cantidad de latinos que trabajamos ahí. Éramos una familia dentro y fuera de la pantalla. Fue una bonita experiencia estar en un proyecto que nos representaba tan bien.

SOFÍA GÓMEZ G.

Cultura

En Twitter: @s0f1c1ta