Vuelve ‘La gran estafa’, con un toque femenino

Dos semanas después de que Anna Wintour, la legendaria editora de la revista ‘Vogue’, presidió a comienzos de mayo la elegante gala del Costume Institute, conocida como la gala del Met, a la que asisten las caras más famosas del cine y la música, el Templo de Dendur en el Museo Metropolitano de Nueva York se llenó nuevamente de estrellas.

Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson y Awkwafina aparecieron en el antiguo templo egipcio, donde cada año se lleva a cabo la exclusiva fiesta. También es el lugar donde, junto con Helena Bonham Carter y Rihanna, el grupo de actrices rodó buena parte de ‘Ocean’s 8: las estafadoras’, una entretenida película sobre el robo de US$ 150 millones en diamantes durante una edición ficticia de la famosa gala del Met, que se estrena el jueves en Colombia.



Si el nombre de la cinta le suena familiar es porque forma parte de la exitosa franquicia de ‘Ocean’s 11’ (‘La gran estafa’, en español), protagonizada en 1960 por Frank Sinatra y en 2001 por George Clooney. La diferencia esta vez es que la cinta cuenta con un reparto predominantemente femenino, un hecho oportuno en momentos en que la industria del cine es sacudida por campañas de igualdad salarial y contra el abuso sexual.

‘Pensaba que era imposible’

“¿No le parece increíble que hace dos o tres años se pensaba que esto era imposible de hacer? Y lo grandioso es poder decir ahora: Por supuesto que se puede hacer. Muchas cosas han cambiado”, dijo Blanchett, una de las actrices con más vocería sobre la equidad de género en Hollywood.



La idea surgió en 2014 cuando Clooney y Bullock dijeron durante la promoción de ‘Gravity’ que su relación detrás de cámara era como de hermanos. Gary Ross (‘Los juegos del hambre’) tomó literalmente esa idea y le propuso a Steven Sotherberg, director y productor de la cinta del 2001, hacer una versión en la que Bullock interpretara a Debbie Ocean, la hermana de Danny Ocean, el personaje de Clooney. “Honestamente no creí que funcionaría o que se llegara a hacer”, confesó Bullock sobre su reacción cuando le plantearon la idea. De todas formas, la ganadora del Óscar aceptó la propuesta y al año y medio ya había un guion escrito por el propio Ross –quien la dirige– y Olivia Milch.



‘Ocean’s 8: las estafadoras’ sigue el formato de sus predecesoras: Un líder recluta un equipo para llevar a cabo una gran estafa. Tras pasar más de cinco años en la cárcel, el personaje de Bullock pone en marcha un plan para robar las joyas de la gala del Met, con la ayuda de un equipo de especialistas.



Blanchett interpreta a la dueña de un bar y su mano derecha. Hathaway es la diva que termina luciendo el collar al que apuntan las ladronas. Kaling interpreta a una experta en hacer imitaciones de joyas. La cantante Rihanna hace de una genio de las computadoras. Paulson es un ama de casa adicta al robo de electrodomésticos. La británica Bonham Carter personifica con excelente sentido cómico a una diseñadora desesperada por dinero para pagar deudas. Y la rapera Awkwafina es una hábil carterista.



“Uno lee el guion teniendo en cuenta el legado y el pedigrí de la franquicia, que Gary conocía por dentro y por fuera”, dijo Blanchett, quien accedió a participar luego de saber que Bullock ya había firmado para el papel principal. “Al final se trata del reparto. Una vez que supe quién era el resto, sentí que sería una cosa grandiosa y divertida de hacer. No deja de ser un riesgo, pero pensé que era un riesgo que valía la pena”, agregó la actriz australiana, ganadora de dos premios Óscar.



A juzgar por las reacciones durante la proyección a la prensa en Nueva York, Blanchett no tiene mucho de que preocuparse. La cinta tiene humor, acción y una buena dosis de camaradería. “Muestra a mujeres ayudando a otras mujeres, trabajando en equipo y dejando brillar a quienes tienen talento”, dijo Bullock. “No me importó tanto el robo, como la forma en la que se trataban… No es lo que vemos (usualmente)” en la pantalla”, añadió.



Ese ambiente fraternal también se vivió detrás de cámaras. “Una de las cosas que más recuerdo fue darme cuenta de que no tenía que poner el filtro”, reconoció Hathaway, quien dijo haberse sentido en el pasado aislada en sets donde las mujeres eran minoría. “He tenido suerte de trabajar con mujeres maravillosas, pero usualmente éramos una o dos y la idea de que podíamos (al set) traer todas las experiencias que tenemos y ponerlas en un fondo común nos ayudó a hacer un trabajo mejor. Me sentí segura y orgullosa”, agregó la actriz, quien saltó a la fama con su papel en ‘Diarios de la princesa’ en 2001.



Bullock recalcó que, a pesar de la presión de los horarios de rodaje, hicieron un esfuerzo por crear lazos. “Nos conectamos a un nivel que nunca habíamos tenido la oportunidad. Porque usualmente las mujeres tienen cinco papeles en una película y siempre permanecen en su propia isla”, agregó.

De todas formas, el ambiente de complicidad y apoyo entre las actrices no evitó que el trabajo se sintiera como un reto para las más nuevas, como Awkwafina y Kaling, que han tenido más experiencia en TV que en cine. “Es en realidad uno de los trabajos más desafiantes porque tenía la idea de que los sets de ‘Ocean’s’ era un lugar para pasarla bien con los amigos, donde George Clooney le hace bromas a todo el mundo”, dijo la actriz Kaling, más conocida por la comedia ‘The Mindy Project’.

Las actrices y el movimiento global #MeToo

La conversación de las actrices con la prensa se orientó al movimiento de #MeToo. Cate Blanchett, quien días antes había liderado una marcha en el Festival Cannes en protesta por la falta de inclusión de directoras mujeres, está decidida a seguir dando la pelea. “Desafortunadamente es un problema humano que afecta tanto a hombres como a mujeres, pero es importante que los medios mantengan la conversación avanzando”, pidió la actriz australiana. “No queremos –dijo– tener la misma conversación, no queremos estar en este mismo punto en 20 años”.



CLAUDIA SANDOVAL GÓMEZ

Para EL TIEMPO

Nueva York

En Twitter: @clasango