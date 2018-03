‘Estoy más tranquila si no tengo que hacer desnudos’: Maribel Verdú

Cualquier cosa que rodee a Maribel Verdú queda opacada frente a su desparpajo: “Me han picado los moscos, mira qué curioso, solamente en la pierna derecha”, dice, mientras sube la extremidad a la mesa, visiblemente repleta de ronchas.

¿Será que tienen tendencia política?



“Puede ser que Rajoy –Mariano Rajoy, presidente de España– los haya acomodado ahí”, responde con gesto de fastidio.



Sentada a un costado de la piscina de un hotel clásico del centro histórico de Cartagena, Verdú se abanica con la mano para tratar de soportar el sofoco que producen al mediodía los 34 grados centígrados del Caribe colombiano.



“Catalina es mi nueva mejor amiga. La gente me ha tachado de loca porque converso con mi cartera. Pero en realidad, le hablo a Catalina”, dice refiriéndose a la India Catalina, la estatuilla que le otorgó este año el Festival Internacional de Cine de Cartagena en reconocimiento a su larga trayectoria.



Espléndida. Así lucía Verdú la noche del homenaje, donde se cruzó por primera vez con Catalina, de la que ahora no se separa. Un vestido rojo entallado dejaba ver su esbelta figura que, a sus casi 48 años (los cumplirá en octubre), sigue siendo el grato recuerdo adolescente de muchos y la idea de perfección de muchas.



Su cuerpo ha sido una herramienta fundamental en su carrera en la pantalla y la actriz española lo sabe. “Si en muchas películas me hubiera negado a desnudarme, me hubiera perdido de las producciones más importantes de mi vida”, afirma con seguridad y conocimiento de causa.

Si en muchas películas me hubiera negado a desnudarme, me hubiera perdido de las producciones más importantes de mi vida FACEBOOK

TWITTER

La desnudez de Maribel Verdú ha representado más que una pasión para sus miles de seguidores y está lejos de reducirse a un simple objeto del deseo. Su cuerpo es parte de su trabajo de interpretación, una proyección de la tragedia, la humillación o las ansias de sus personajes, como ella misma relata. “Imagínate no haber hecho ‘Amantes’ –1991, bajo la dirección de Vicente Aranda–; ‘La buena estrella’ –1997, al lado de su amigo Ricardo Franco–, una historia de amor durísima, horrible, desgarradora; ‘Y tu mamá también’ –2001, de Alfonso Cuarón– o haberle dicho que no a ‘El laberinto del fauno’ –del 2006, autoría del recién ganador del Óscar Guillermo del Toro–, que ya fue el ‘top’ de las demoledoras”, enumera.

Trayectoria meteórica

María Isabel Verdú Rollán comenzó su travesía en el mundo escénico a los 13 años. “Era la niña esa que actuaba”, recuerda. En ese momento empezó a aparecer en series televisivas como ‘La huella del crimen’ (1985) en la que conoció a Vicente Aranda.



Con una piel perfecta, el pelo alborotado y unos enormes sacos de lana, Verdú debutó en el cine en 1986, interpretando a una drogadicta en la película ‘27 horas’, dirigida por Montxo Armendáriz y en la que aparecía otro novato de la época, Antonio Banderas. Pero fue Aranda, con ‘Amantes’ (1991), quien la condujo hacia la madurez actoral ofreciéndole un personaje profundo que la reafirmó como actriz más allá de lo físico. Claro que Trini, la guapa y atormentada protagonista de un triángulo amoroso, le dañó la cabeza a toda una generación que vio en ella la encarnación de la belleza, la furia y, sobre todo, la sensualidad.



“Tengo muy claro que fue la primera película de la cual los críticos hablaron bien de mí. ‘Amantes’ representa un antes y un después en mi carrera: al fin fui considerada una actriz”, cuenta.



La puerta del cielo cinematográfico se abrió de par en par para la madrileña con escasos 20 años. Hoy su filmografía se acerca al centenar de títulos, como los inolvidables ‘Belle Époque’, ganadora del Óscar a mejor película extranjera en 1992 bajo la dirección de Fernando Trueba; ‘La celestina’, de mediados de la década de los 90, cuando muchos clásicos del teatro español saltaron a la gran pantalla; ‘Goya en Burdeos’, en la que encarnó a la duquesa de Alba, y ‘Blancanieves’, una particular adaptación del cuento clásico a la cultura de la tauromaquia, en la que dio vida a la malvada madrastra.



A Verdú la conocen como “la Meryl Streep del cine ibérico”. La comparación aplica dada la cantidad de veces que ambas han sido candidatas a los premios más importantes de las academias cinematografías de sus respectivos países. Mientras Streep acumula 21 postulaciones a los Óscar, la española ostenta el récord de ser la actriz con más nominaciones en los Goya: 11 en total.



La racha de candidaturas empezó, precisamente, con ‘Amantes’, en 1992, a la que le siguieron dos más consecutivos, en 1997 y 1998. Un bache de nueve años ausentó su nombre de los reputados galardones españoles. “Me acuerdo que volví a la premiación con Mercedes, de ‘El laberinto del fauno’ –confirma–. Es uno de mis papeles favoritos porque es una heroína, una mujer que en un momento dado lucha contra la maldad y el abuso de poder y es la feminista más potente que he interpretado, sin que ella lo sepa. Lo que hace es bestial”.



El ruido de un plato que se estrella contra el piso la interrumpe. Entonces, devuelve la mirada y prosigue: “Es que a mí Latinoamérica me lo ha dado todo. Empecé muy jovencita en España y fue con los años que tendí puentes. Fui a Argentina, hice varios rodajes allí, hasta que llegó la película que me dio todo el reconocimiento en el continente: ‘Y tu mamá también’. Después vino ‘El laberinto del fauno’ y otras más que hice en México y en Chile. Pero no he rodado en Colombia... ¡No puede ser, por Dios! Es un deseo y hay que pedíroslo en voz alta para que se cumpla”.



Para la intérprete el idioma no ha sido nunca una barrera pero reconoce que actuar en español es “obviamente, mejor”. ‘Tetro’ (2009) es la muestra de que Verdú se adapta a lo que le toque: un rodaje en Argentina, hablada en inglés y bajo la dirección de la leyenda del séptimo arte Francis Ford Coppola (‘Apocalipsis ahora’, la saga de ‘El padrino’). Y a desnudarse nuevamente, tras varios años de dejarse la ropa puesta.



“Luego de El laberinto del fauno me dije: ‘Ya está bien de desnudos. No más, de aquí para adelante ni un beso con lengua’. Y así vivo a gusto (se ríe). En serio, estoy más tranquila si no tengo que hacerlo ni besar a este o al otro. O estar con alguno que huele mal. Es que la edad tiene cosas muy buenas. Con los años no se les ocurre ofrecerte cosas así porque ya no las haría, ya me da pereza. Es algo que he justificado con directores importantísimos”, asegura.

Años y experiencia

Verdú es un ejemplo de que el paso del tiempo tiene sus ventajas. A pesar de los cambios en su fisonomía –que no se notan, para ser honestos–, se expresa muy tranquila: “Me están ofreciendo papeles tan maravillosos que de momento no he notado que me hayan dejado sin trabajo. No echo de menos los papeles que hacía antes porque los que hago ahora me flipan (entusiasman)”.



En España hay una frase popular que define lo que les sucede con los años a las mujeres: “luego de los 40, te ajamonas o te amojamas” (te engordas o te chupas). Ella comenta que le está ocurriendo lo segundo. “De pequeña era cachetona y hacía de todo para que se me disimularan los cachetes –hace el gesto de contraer las mejillas–. Ya no es necesario. Solita me voy consumiendo”.



Bel, como le dicen en casa amigos y familiares, está casada desde hace 18 años con el productor teatral Pedro Larragaña. Él ha sido su compañero de viaje laboral y personal, el amor de su vida, y visitó con ella Cartagena. “Cuando lo conocí, hacía cinco películas al año, porque lo que quería era salir de mi casa. Pero desde que estamos juntos, lo que me gusta es disfrutar de la vida con él. Escojo cosas en las que creo de verdad”, declaró en una entrevista con la revista ‘HOLA’ España.



Se confiesa una lectora incansable y amante empedernida de la literatura –es de las que tienen hasta tres libros en la mesita de noche–, poco diestra en la cocina –su plato estrella es la ensalada de bolsa, con huevo duro y mayonesa–, una cantante frustrada y exfutbolista. Sí. Durante su niñez y juventud, Verdú jugó en la posición de delantera en el equipo del barrio San José de Valderas que entrenaba su padre, el empresario Gregorio Verdú.

Se confiesa una lectora incansable y amante empedernida de la literatura, poco diestra en la cocina, una cantante frustrada y exfutbolista FACEBOOK

TWITTER

“Ya no me gusta el fútbol. Lo detesto por todo el odio que ha generado en los estadios. No quiero tener que ver con eso. Me alegra mucho que España vaya al Mundial, pero te digo que ni lo voy a ver”, alega.



Maribel se llama igual que su abuela y su mamá y es la mayor nieta, hija y sobrina de su familia. Años más tarde nacerían sus hermanas gemelas, Carlota y Marina, que abrieron una tienda de ropa, decoraciones y accesorios en Benidorm, España, en honor a la actriz. El sitio se llama M. Verdú.



Hay dos preguntas finales para la ganadora del Premio Nacional de Cinematografía en el 2009, el galardón más importante que puede recibir en España un actor y que concede el Ministerio de Cultura:



¿Qué papel no haría nunca?



“No me gustan las sumisas. Es que he interpretado a mujeres muy fuertes, a pesar de las vicisitudes que les ha impuesto la vida y tras el sufrimiento, han sido mujeres valientes, unas luchadoras. Esos son mis papeles favoritos”, responde.



¿Qué secreto tiene para lucir siempre radiante?



“No hay secreto. Lo único es estar bien contigo misma, intentar no ser amargada. Aunque te pasen cosas malas, hay que intentar darle la vuelta porque a todo se le puede sacar un lado bueno. Además busco hacerles la vida fácil a los demás y no complicarse la existencia. A mí, en cambio, me encanta simplificarlo todo”, concluye.



SOFÍA GÓMEZ G.

EL TIEMPO

Cartagena*

En Twitter: @s0f1c1ta

*Por invitación del Festival de Cine de Cartagena