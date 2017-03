Este jueves se estrena el aclamado filme ‘Aquarius’

Antes de ser director de cine, Kleber Mendonça Filho escribió críticas. Su aproximación al séptimo arte, durante 13 años, fue a través de las reseñas, las apreciaciones y las curadurías en los festivales.



“Mi período como crítico fue muy rico. Vi películas que no hubiera visto de otra forma. Pero ahora estoy muy feliz haciéndolas”, le dijo al diario argentino Clarín en una entrevista reciente.



Su amor por la escritura prevaleció y después de dirigir varios documentales y cortos se lanzó a hacer guiones de ficción: así nacieron Sonidos vecinos (2012) y Aquarius.



Esta última ha pasado, entre otros festivales, por Cannes –en donde compitió por la Palma de Oro como la única producción latinoamericana– y Cartagena, donde ganó el premio Gemas hace dos semanas.



“Escribir un buen guion siempre es un reto interesante. Necesito tiempo para ver y saber qué elementos tengo para trabajar y a partir de ahí desarrollarlos”, le contó Mendonça a EL TIEMPO mientras se encontraba en Londres.



El eje central de Aquarius, que se estrena este jueves, es Clara, una crítica musical retirada que se mueve entre la nostalgia, su soledad, su enfermedad, su familia y la resistencia que ejerce para que no la obliguen a vender el apartamento donde ha vivido siempre con el objeto de demoler el edificio y construir un complejo, en Recife (Brasil).

Esas microhistorias bien amarradas en la trama tienen su cereza del pastel en la actuación de la veterana Sonia Braga.



“Ella respondió muy rápido después de que le envié el guion. Reaccionó de forma muy apasionada, le gustó mucho, coincidimos en formas políticas y humanas, y compartimos una visión similar de la sociedad”, acota el director.



¿Cómo fue el trabajo con Sonia Braga?



Yo estaba muy feliz porque ella entendía perfectamente lo que quería de Clara, así que la empezamos a modelar juntos. También me sentía emocionado de que hubiera aceptado porque había sido un referente actoral para mí. Después de Aquarius, puedo decirte que Sonia es una buena amiga.



¿Definiría ‘Aquarius’ como una película acerca de la memoria?



Creo que es sobre muchas cosas y una de ellas son los recuerdos. En mi concepto habla del amor, la familia, el materialismo, la resistencia, los recuerdos, la preservación arquitectónica y cómo la arquitectura inspira vidas; cuán importante es para la sociedad.



Es interesante además porque mucha gente describe la película como un thriller y eso me encanta, pero quizás la mejor interpretación es que es un drama familiar, un relato sobre la sociedad y la vida. Me gusta que la gente siente la tensión y lo ve como un filme de suspenso.



La música es protagonista del filme, además de ser muy variada (desde Maria Bethânia hasta Queen). ¿Cómo fue la selección?



Fue como ser un DJ en una fiesta, combinando muchas listas de canciones. Lo que tienes que hacer es escoger temas que te gustan o que entiendes que fueron importantes y causaron impacto en la cultura cuando sonaron.



La verdad, no fue fácil porque lo que era una estupenda idea en la noche, ya no lo era al siguiente día. Necesitas tiempo para probar estas combinaciones y había que pensar también en los costos de los derechos. Además, muchas veces el momento musical que escogiste no impacta en la imagen, cuando ya estás en la edición. Sin embargo, hoy me siento orgulloso de las decisiones musicales que tomamos.



SOFÍA GÓMEZ G.

Cultura y Entretenimiento