En ‘Riviera’ no hay fortuna sin crimen

Hace años que no se veía a la actriz estadounidense Julia Stiles frente a las cámaras. Aunque tuvo una cercanía especial con Colombia, pues rodó aquí la película de terror Out of the Dark, ella siempre ha sido una estrella de nicho en el cine, donde ha coqueteado con el drama, la comedia y la acción.

Ahora, reaparece como protagonista en la serie Riviera, en la que interpreta a Georgina, la esposa de un multimillonario que vive en la opulencia, pero cuya vida sufre un giro radical cuando su marido es asesinado.



La trama, que parecía alimentarse un poco de lo que han explotado por años ciertas telenovelas, se convierte en un drama con matices de thriller en el que se van destapando secretos y mentiras en un mundo que a primera vista es perfecto.



Stiles conversó con EL TIEMPO acerca de Riviera, que se estrena este lunes, a las 9 p. m., por el canal de televisión paga Fox Premium Series (además, la serie estará disponible completa en el acceso Premium de la aplicación de Fox, a partir del 22 de agosto).



¿Esa idea de belleza y poder manchada por la corrupción y las mentiras le hizo pensar acerca de la falsedad del mundo de la opulencia?



No sé si cambió mi forma de pensar al respecto, pero creo que una de las cosas que me intrigó de Riviera es cómo la gente usa su dinero y si eso es bueno o malo, y cómo el dinero puede corromper a la gente. Recuerdo que el director, Neil Jordan (El juego de las lágrimas, Entrevista con el vampiro), me dijo una frase perfecta: “Detrás de una gran fortuna hay un gran crimen”. Esa es la premisa original de la producción, en la que se habla de esas personas que tienen riquezas exorbitantes.



Más allá de esa premisa, ¿qué la sedujo de la serie?



El guion me pareció un tanto poético, además de la idea de ir a filmar al sur de Francia (se ríe). En realidad, me intrigó lo que haría Georgina. Riviera me recordó también esas películas clásicas de los años 60 que se rodaron allá.



¿Y en cuanto al personaje?



Sentí que este es uno de los papeles más maduros que he hecho. Interpreté a una mujer adulta y plenamente realizada, con una carrera, casada y con un montón de dinero, pero que pierde de un momento a otro todo eso. Una oportunidad totalmente diferente de lo que había hecho antes y por eso acepté sin dudarlo.



¿Qué define a Georgina?



La tenacidad. Ella vive una tragedia, comparte con una familia que no la quiere, pero, a pesar de eso, insiste en quedarse en su casa y pelear por su posición. Además, por momentos hace cosas cuestionables, lo que la acerca casi al rol de una villana, un matiz que poco había explorado en mi carrera.



¿Hay mucha tensión y violencia en la serie?



El nivel de tensión es alto porque se trata de un juego de vida y muerte. A lo que me refiero es que no es solamente de la muerte del esposo de Georgina (...). Hay más asesinatos y mentiras, lo que genera también un grado de desconfianza que alcanza a asustarte.

¿Cuándo y dónde?

‘Riviera’ se estrena 21 de agosto, a las 9 p. m., por el canal de TV Fox Premium Series. También estará disponible en el acceso Premium de la aplicación de Fox, a partir del 22 de agosto.



Andrés Hoyos Vargas

