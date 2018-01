Juana Acosta coquetea con el cine de Hollywood

El 2017 será de enmarcar en la carrera de Juana Acosta: incursionó como actriz de varias series para plataformas web, estuvo nominada en las premiaciones iberoamericanas más importantes (los Platino, por ejemplo), estrenó un filme bajo la tutela del controvertido Álex de la Iglesia y tuvo su primer coqueteo con el cine de Hollywood.

“Ha sido una bendición, un gran regalo”, comenta la actriz colombiana acerca de su trabajo reciente en las pantallas. Luciendo un vestido azul oscuro, que se ciñe a su figura esbelta, la caleña conversó con EL TIEMPO en un encuentro previo con la prensa durante la pasada edición de los premios Platino que se celebró en la capital española, donde está radicada desde hace casi dos décadas.

Allí desfiló por la alfombra roja como nominada por su rol protagónico en la película ‘Anna’, del realizador colombiano Jacques Toulemonde, producción que también fue postulada en los premios Goya, en el apartado de mejor filme iberoamericano, en enero del 2017.



“Nunca voy a dejar de agradecerle al director esa posibilidad de encarnar a un personaje tan diferente de lo que soy. No es fácil encontrar roles así, tan bien definidos desde el guion”, explica la intérprete, quien da vida a una madre diagnosticada con bipolaridad que intenta restablecer el vínculo con su único hijo de 8 años, mientras hace un viaje por carretera desde Bogotá hacia la Costa.



Aunque el Platino a la mejor actriz principal se lo quedó la veterana brasileña Sonia Braga (por su papel en ‘Aquarius’), Acosta acaparó los ‘flashes’ de los medios y fue de las más aplaudidas por los fanáticos. Su rostro es reconocido gracias a sus participaciones en populares seriados españoles como ‘Velvet’, ‘Santuario’ y ‘Adolfo Suárez el presidente’, y en películas como ‘Acantilado’ y ‘Los dos lados de la cama’.

Los comienzos

La pequeña Juana, o Juanita Acosta como empezó su carrera durante la década de 1990, dio su paso inicial a la televisión en ‘Mascarada’. Tenía 18 años. Sus ojos coquetos y su sonrisa encantadora remataron la conquista de la pantalla chica cuando fue escogida como presentadora del magazín ‘Panorama’.



“En mi familia las únicas actrices somos mi hermana Valentina y yo, pero mis padres siempre fueron amantes de la cultura”, recordó sobre sus influencias en una entrevista que le concedió a ‘El Periódico’, de Barcelona.

Juana jamás ha cortado su cordón umbilical con Colombia, porque quiere que su hija (Lola, de 11 años) se conecte con sus raíces. Pero no siempre los temas familiares le son gratos; al contrario, le resultan difíciles, tormentosos: su padre murió de forma violenta cuando ella tenía 16 años, su hermano mayor se suicidó hace siete años y otro de sus hermanos fue secuestrado durante ocho meses.



“Soy colombiana y tengo una historia familiar dura”, agregó cuando confesó parte de sus antecedentes familiares en el programa de televisión ‘El hormiguero’, de Antena 3.

Española y colombiana

Hace apenas un mes, la intérprete regresó a las salas de cine en España como una de las protagonistas del nuevo filme del irreverente realizador Álex de la Iglesia, quien está detrás de títulos como ‘La comunidad’, ‘El día de la bestia’, ‘Mi gran noche’ y ‘Balada triste de trompeta’, por mencionar algunos.



Se trata de ‘Perfectos desconocidos’, una cinta coral que se desarrolla durante una cena de amigos que parece ser un encuentro habitual hasta que uno de ellos propone dejar sobre la mesa los móviles para que todos puedan leer los mensajes y escuchar las llamadas.



“En este caso, siento que me he lanzado a la piscina con el personaje: se llama Ana y es una mujer con muchas carencias, muy sola y alcohólica”, explica la intérprete de 40 años.



Y agrega: “Fui feliz al compartir con Álex. Tengo la sensación de que cuando haces un trabajo así, te has abierto y lo has dado todo. Quiero que la gente lo vea”.



Con la colombiana compartieron en el set Belén Rueda, Eduard Fernández, Pepón Nieto, Eduardo Noriega y Ernesto Alterio, su esposo en la vida real y padre de su hija Lola.



Alterio fue el último eslabón que la ató a España tiempo después de que se instaló allá para continuar su formación como actriz, luego de terminar sus estudios en Bellas Artes en la Universidad de los Andes de Bogotá.



En aquella época era impensable participar en una película de De la Iglesia, cuando Acosta recién llegó a tierras ibéricas, en los albores del 2000, tras probar suerte en Colombia en el cine, bajo la dirección de Sergio Cabrera (en el filme ‘Golpe de estadio’), en la TV (con ‘La dama del pantano’) y en el teatro, dirigida por Pawel Nowicki en ‘Los demonios’, del autor ruso Fedor Dostoievski.



“No es fácil conseguir un personaje aquí para colombianas, son muy estereotipados, todavía les cuesta meter a los colombianos en otro contexto diferente al del servicio, al del narcotráfico o al de la prostitución. Sin embargo, en los últimos años en España, mis personajes han sido de española. Estudié el acento y ahora participo en audiciones con actrices ibéricas”, recordaba Acosta en una charla con EL TIEMPO en el 2010, cuando se estrenó la comedia romántica ‘Una hora más en Canarias’, que en Latinoamérica se tituló ‘Con amor y sin amor’ y que coprotagonizó con su connacional Angie Cepeda.



Eran momentos distintos. Hoy, el portafolio de Acosta en Europa no deja de sumar créditos. Antes de finalizar el 2017, alternó los rodajes de dos nuevas películas: uno en Bilbao, ‘Ola de crímenes’, con la dirección de Gracia Querejeta y al lado de Paula Echevarría (su compañera de elenco en Velvet), y otro en Madrid, Jefe, que será la ópera prima de Sergio Barrejón, con Luis Callejo.



En 22 años de carrera, Juana Acosta Restrepo no solamente ha participado en producciones en castellano. También lo ha hecho en francés, como la miniserie ‘Carlos’, junto con el venezolano Édgar Ramírez y dirigida por Olivier Assayas, y en la película ‘11.6: The French Job’, al lado del reconocido intérprete galo François Cluzet.



En junio pasado aceptó su primer papel en inglés, se dejó seducir por Hollywood. “Mi personaje es potente, una mujer proactiva, que lucha hasta sus últimas consecuencias por sus sueños, por defender sus ideales, y que cree en la igualdad de género”, cuenta acerca de su rol en ‘Imprisoned’, que dirige Paul Kampf y que se estrenará en el primer semestre.



“Coincidí con Laurence Fishburne ( Morpheus en la saga de ‘The Matrix’). Me sorprendió con su estupendo sentido del humor y por lo generoso que es”, cuenta Acosta, que en ‘Imprisoned’ interpreta a María, la pareja de Dylan Burke (al que da vida el también colombiano Juan Pablo Raba), un criminal que quiere reivindicarse pero a quien lo persiguen sus acciones del pasado.



El rodaje de la película – que, en palabras de Acosta es “una historia de amor y venganza”–, se llevó a cabo en Puerto Rico.



La actriz estuvo en el set con Raba, con quien ya había compartido en ‘7 años’, una producción original de Netflix, la misma plataforma para la cual Acosta protagonizó el thriller policiaco ‘Cuatro estaciones en La Habana’, con Jorge Perugorría.



“Disfruté de todo el proceso, la preparación, la filmación. Viví el sabor caribeño, porque en Puerto Rico me sentí como en casa”, comenta sobre ‘Imprisoned’, que también contó con la actuación de Edward James Olmos.

La tierra llama

Aunque su vida profesional y personal se ha desarrollado en España, Acosta quiere seguir haciendo cine en Colombia. “Después de ‘Anna’, siento que me he vuelto a conectar con mi gente, he sentido ganas de recorrer de nuevo mi país y de contar sus historias”, comenta la actriz, quien fue premiada por este rol en festivales como el de Nueva York.



“Creo en la formación y la disciplina. Después de 20 años, volver a mi tierra con un personaje maduro me ilusiona. Me halaga que la gente lo vea de esta manera, es uno de los trabajos más completos y de más matices. En los últimos años me están llegando personajes así y me siento adorada”, agrega.



Se queda en silencio y reflexiona: “Aunque pensando en retrospectiva en mi trabajo, a veces me gustaría cambiar de registro. Me llegan muchos dramas y quisiera hacer más comedia”.



Juana Acosta no para. A sus múltiples compromisos actorales se suma su presencia en eventos, donde se ha convertido en un referente de la moda. El año pasado fue considerada por la prensa española como una de las actrices mejor vestida del 2017.



A Colombia regresará pronto. Rodará, junto con Andrés Parra (‘Escobar, el patrón del mal’), un guion que se aleja de los temas de violencia y narcotráfico, y que tiene que ver con una madre y su hijo. “Es que todos estamos conectados de una u otra manera con el amor materno”, comenta.



