‘Cuando ellas quieren’ es una celebración a la amistad entre mujeres

“Me encanta tener 80 años, seguir trabajando y hacer papeles como el de Vivian”, dice Jane Fonda sobre el personaje que interpreta en su última cinta, ‘Cuándo ellas quieren’ (‘Book Club’, en inglés), que se estrena en Colombia el jueves. “Si alguien me hubiera dicho que todo esto estaría pasando, lo hubiera tachado de loco. Nunca pensé que a mi edad esta sería mi vida”, añade la artista.

En ‘Cuando ellas quieren’, dirigida por Bill Holderman, la ganadora de dos premios Óscar a mejor actriz comparte elenco con otras grandes damas del séptimo arte: Diane Keaton, quien fuera musa del director Woody Allen en la década de los 90; Candice Bergen –dos Globos de Oro y cinco premios Emmy– y Mary Steenburgen –Óscar a mejor actriz de reparto por su papel en ‘Melvin y Howard’–, quienes ponen el broche de oro a esta película que habla sobre la amistad y las nuevas oportunidades.



Y es que, pasados los 60, la vida no tiene por qué ser monótona. O esa es a la conclusión a la que llegan estas cuatro amigas después de leer en un club de lectura la famosa y altamente erótica trilogía de E. L. James, ‘50 sombras de Grey’.



Fonda, quien actualmente protagoniza la serie de Netflix ‘Grace and Frankie’, asegura estar en uno de los mejores momentos de su carrera artística. La edad es lo de menos.



¿Qué le atrajo de ‘Cuando ellas quieren’?



Cuando eres una mujer de ciertos años en Hollywood, no es muy común que te ofrezcan un guion divertido, interesante y con personajes multidimensionales. Esa fue la principal razón por la que acepté el papel. La otra razón es porque, aunque conocía a Mary, Diane y Candy, nunca había trabajado con ellas, por lo que tener la oportunidad de hacerlo y convertirnos en verdaderas amigas me pareció una buena oportunidad. No estaba segura de lo que iba a pasar. A lo mejor alguna de ellas se iba a comportar como una diva o algo parecido. Pero, finalmente, resultó ser una gran experiencia y pasamos grandes momentos juntas. Nos hemos hecho buenas amigas.



Cuéntenos sobre el director Bill Holderman, quien hace su debut en el cine con esta película.



Es divino, absolutamente divino. Al principio había cierto nerviosismo porque las comedias son más duras de dirigir en muchos sentidos que los dramas y, además, esta película contaba con un reparto que incluía cuatro actrices ya reconocidas. Pero, definitivamente, no había razón para estar nerviosos. Bill fue fantástico: relajado, fácil de tratar y muy abierto a nuestras ideas. Creó una atmósfera fantástica en el ‘set’. Es una de las mejores experiencias que he tenido trabajando.



¿Qué es lo que más le gustó de interpretar a Vivian, su personaje?



Me encantó su personalidad picante y descomplicada. Ella es propietaria de un hotel y aprovecha para tener mucho sexo con hombres que no le importan demasiado. Pero tiene también una personalidad compleja: tiene miedo de acabar enamorándose, de abrir su corazón a otra persona, algo que no ha hecho nunca en su vida. Esa es su gran debilidad. Son sus amigas quienes le infunden el coraje para arriesgarse y tener un poco de esperanza.



¿Por qué el sexo en la edad adulta es un argumento poco recurrente en las películas?



No se cómo será en otros países, pero Estados Unidos es muy puritano. No estamos cómodos hablando de sexo en ninguna circunstancia, menos del sexo en estas edades, especialmente con el culto a la juventud que caracteriza nuestra época. Creo que a la gente le asusta pensar que sus padres o abuelos puedan tener una vida sexual satisfactoria. Tenemos que superar esos prejuicios. A lo mejor esta película ayuda a superar la idea de que, en cierto momento de tu vida, tienes que recluirte y no pensar en esas cuestiones.

La película no solo habla de sexualidad. También de la amistad entre mujeres…



Sí. Habla sobre la importancia de tener amigas cuando eres mayor y de no aislarte. No estamos hechos para estar solos. Creo que la razón por la que en la película hay un final feliz para cada personaje es por esa amistad que las une y el amor genuino que ponen en práctica la una con la otra. ‘Cuando ellas quieren’ es una celebración a la amistad entre mujeres y la solidaridad.



¿Cree que los hombres enfrentan mayores dificultades a la hora de consolidar ese tipo de relaciones de amistad?



Creo que hay un patrón de interdependencia más profundo en las relaciones de amistad entre mujeres, mientras que en los hombres se mantienen las creencias de que no pueden ser emocionales o vulnerables, ni pueden llorar ni pedir ayuda. Esa bifurcación entre la cabeza y el corazón les ha hecho mucho daño a los hombres. En cambio, a las mujeres no nos asusta llamar a una amiga llorando y decirla “te necesito, por favor, ven”, aunque no nos hayamos visto por años. Necesitamos el contacto, estar cara a cara. Los hombres suelen preferir hablar entre ellos sobre deporte o carros y no profundizar en sus sentimientos.



¿Cuál fue el mayor reto al que se enfrentó durante la grabación?



La verdad es que ninguno. Fue tan fácil. Todo lo grabamos en Los Ángeles, en locaciones cercanas a donde yo vivo, con mujeres con las que me la llevé muy bien y con un director con el que nos compenetramos. Fue una situación laboral perfecta.



¿Qué consejo les daría a otras mujeres sobre aprovechar la vida a su edad?



Que no se rindan. Cuando te haces mayor se suceden cambios que son difíciles de manejar. Hay retos físicos importantes, pero estos efectos en el cuerpo siempre se pueden minimizar. Otra cosa es si estás enferma. Yo tengo mucha suerte, no estoy enferma. Bueno, tengo mis achaques, pero no dejo que me definan. En todo caso, estés bien de salud o no, no te rindas. Lee y mantente interesada por las cosas que te rodean. Sé curiosa, no estés sola y trata de hacer amigos.

Usted estuvo sin hacer películas durante 15 años y regresó a sus 65 años…



Fue en el 2005 con ‘Monster-in-law’, junto a Jennifer López. Esa decisión es lo más estratégico que he hecho en toda mi carrera. De hecho, pensé: “Toda esta gente joven va a ir a los teatros a ver la película porque en ella aparece Jennifer… Pero mi papel es mejor y más interesante, así que, me van a descubrir o redescubrir”.



¿Ha pensado en retirarse?



No.



¿Por qué?



Porque me divierto mucho. ¿Quién iba a decir que ‘Grace y Frankie’ iba a ser un éxito? Trabajo con Lily Tomlin, una mujer que adoro. Pensar que tengo la oportunidad de trabajar con ella cada día… Además, no me voy a retirar ahora porque ya tengo 80 años y no puedo volver dentro de otros 10. Hay un límite de oportunidades, aunque sería muy divertido hacer películas a los 90 años. Nunca se sabe.



STEVEN GOLDMAN

Los Ángeles*

* Entrevista cedida por Cine Colombia