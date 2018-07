El desamor y la traición duele igual a los 70 años

La trama es sencilla: Sandra (Imelda Staunton, Archway, Londres, 1956) lo tiene todo para ser feliz: un matrimonio maravilloso, buenos ingresos y mejores amigos. Está lista además para empezar a gozar de su retiro cuando descubre que su esposo de más de 30 años la engaña.

Entonces emprende una fuga a donde su hermana Bif (Celia Imrie). ¿Qué le depara el futuro? La galardonada Staunton habló en esta entrevista, cedida para EL TIEMPO por Cine Colombia, sobre su papel en 'Un nuevo comienzo', actualmente en cartelera.



La película se centra en la relación de su personaje, Sandra, y su hermana, Bif. ¿Cómo es?

Ellas no se han visto en mucho tiempo. Mi personaje se lanza sobre la vida de su hermana, y la relación sigue desde donde se quedó: mi personaje es mandona, y las dos siempre están discutiendo.



Sandra también tiene una relación muy importante con Charlie, interpretado por Timothy Spall...



Los dos han sido decepcionados de muchas maneras y, como todos los personajes de la película, están intentando de una manera u otra tener un futuro. Siempre es interesante, en cualquier drama, tener personajes que son polos opuestos porque así, de una, tienes algo interesante que explorar.



La película tiene un elenco de grandes figuras británicas como Celia Imrie, David Hayman y Joanna Lumley…



Sí, tenemos un grupo con un talento increíble y estamos todos reunidos. Pero se siente muy cómodo, como si al igual que los personajes, todos nos conociéramos hace ya mucho tiempo, y eso se ha convertido en un gran bono incluido al hacer la película.



¿Cómo fue el proceso de aprender todo del baile, un tema también central del filme?



Lo importante es el espíritu. Claro que uno quiere que se vea bien, pero en el fondo lo que uno quiere es que se vea el espíritu del baile. No somos profesionales de baile, ni siquiera en la historia que narra la película, pero Mark, quien nos ponía a bailar, y Ash, quien hizo la coreografía original, nos pusieron a trabajar muy duro, así que ojalá se vea bien y no hagamos el ridículo. Pero ha sido fantástico todo este viaje.



Además, en la película presentan muchos estilos distintos de baile…



Yo espero que la audiencia quede sorprendida por el baile y por esa variedad. No queríamos que fuera ‘ah, es que son viejitos y están haciendo bailes viejos’. Lo que queríamos era que reflejara el espíritu de los personajes y lo dispuestos que están para intentar cosas nuevas, además de sus habilidades para hacerlo. Los distintos tipos de baile comunican distintas facetas de nuestra personalidad; algunos son muy delicados y refinados; otros, más enérgicos. Entonces es una metáfora muy buena para comunicar nuestras emociones.



¿Y, puntualmente, cómo transforma el baile a su personaje, Sandra?



El baile le permite a ella ser más libre y la deja recuperar cosas que ha encerrado dentro de sí misma durante muchos años. Son muchas las mujeres, y los hombres, que están atrapados en matrimonios que no se han dado cuenta de que son más bien un mal hábito, y en especial las mujeres sacrifican muchas cosas para mantener ese matrimonio, esa pareja. Es lo que hizo mi personaje, dejando que la vida de su esposo primara sobre la suya. Entonces, al ser liberada de eso, queda en manos de su hermana, que es tan libre y tan descomplicada, tan tranquila frente a un personaje como Sandra, que está tan cohibida. Ella llevaba tantos años viviendo una mentira que el baile es el elemento que va abriendo a Sandra, la va liberando.



Una parte muy importante de ‘Un nuevo comienzo’ ocurre en Roma. ¿Cómo fue grabar en esa ciudad?



Roma le da algo como exótico a la película. Tomar esas personas tan comunes y corrientes en una ciudad tan extraordinariamente bella. Esas tomas de la ciudad lo hacen a uno entrar en la mente del personaje, tan sorprendido de dónde está y lo que está haciendo. Es un elemento fantástico.



