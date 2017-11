El actor Mark Ruffalo habla de las cosas que lo enfurecen

Mark Ruffalo ha interpretado papeles muy diversos: un superhéroe con problemas de ira, un periodista que investiga casos de pedofilia encubiertos por la Iglesia, un detective obsesionado con un asesino serial y un productor que encuentra una posibilidad de redención en una joven cantante, entre otros.

Tan distintos entre sí, estos personajes tienen en común una enorme pasión por lo que hacen. Tal vez eso ya estaba planteado en los guiones de ‘Los vengadores’, ‘Zodíaco’, ‘En primera plana’ y ‘¿Puede una canción de amor salvar tu vida?’, pero es inevitable pensar que tiene mucho que ver con lo que Ruffalo les aportó como actor.

Escucharlo hablar un rato es suficiente para comprobar la sospecha. En una conversación a propósito de su trabajo en la película ‘Thor: Ragnarok’, despliega el mismo aire afable y seductor que en la pantalla, combinado con la intensidad que reserva para hablar de su profesión y de su activismo político.



Ruffalo, que nació en Wisconsin en 1967, tuvo varios papeles chicos en televisión y cine hasta que saltó a la fama con ‘Puedes contar conmigo, la película’ de Kenneth Lonergan en la que interpreta al hermano de Laura Linney. A partir de entonces fue construyendo una carrera con actuaciones notables en films como ‘Colateral’, de Michael Mann; ‘La isla siniestra’, de Martin Scorsese; ‘Eterno resplandor de una mente sin recuerdos’, de Michel Gondry, y ‘Los chicos están bien’, de Lisa Cholodenko, que le valió una nominación al Óscar a mejor actor de reparto, categoría en la que también compitió por sus trabajos en ‘Foxcatcher’ y ‘En primera plana’.



En medio de este brillante recorrido, atravesó tragedias personales: un tumor cerebral, del que se recuperó tras someterse a una cirugía, y la muerte de su hermano Scott, asesinado en el 2009 y cuyo caso no fue resuelto. Apoyado en su familia (está casado y tiene tres hijos), siguió adelante con su trabajo.



La fama conseguida gracias al cine le permitió ayudar a dar visibilidad a causas que le interesan, como la lucha por el acceso a agua no contaminada.



En la última campaña por la presidencia de Estados Unidos, Ruffalo fue una de las voces que se alzaron en contra de Donald Trump. Aunque al principio apoyó a Bernie Sanders, el actor respaldó a Hillary Clinton cuando fue elegida como candidata demócrata y hasta participó en un video junto con otras estrellas, como Robert Downey Jr., Scarlett Johansson y Julianne Moore, en el que prometía aparecer desnudo en su próxima película si el aspirante republicano perdía.



¿Cómo interpreta lo que pasó en Estados Unidos con las elecciones?



Creo que es una tormenta perfecta que tiene que ver con lo que hicimos en Irak, con lo que pasó después de la crisis de Wall Street, con la enorme grieta entre los que tienen mucho y los que no tienen nada, y con la pérdida de credibilidad de la prensa, el Gobierno y el sistema judicial.



La pérdida de fe en todas estas instituciones se puede rastrear hasta ciertas injusticias que sucedieron en los últimos 10 o 15 años. Siento que es algo muy complejo, una crisis de confianza en nuestro sistema. El hecho de que tengamos un presidente que no fue elegido por el voto popular es otra expresión de esa injusticia. Estamos viendo quiénes somos realmente, en nuestra forma más oscura.

El sistema económico está hecho para enriquecer a muy poca gente al costo de la mayoría. Eso se traslada a la alimentación, la salud y la educación. Estas son las batallas que vamos a estar peleando FACEBOOK

TWITTER

En un discurso antes de las elecciones, usted dijo: “No somos gente que protesta, somos protectores de la gente”. ¿A qué se refería?



Que vivas en una comunidad donde están construyendo infraestructura que va a envenenar el agua o que estés luchando para alimentar a tus hijos, darles salud y educación, sin contar con la riqueza necesaria para acceder a esas cosas básicas, es un insulto a la esencia del ser humano.



Debemos proteger lo que nos hace humanos: nuestra necesidad de agua potable, alimentos, aire no contaminado, seguridad. Todas las protestas en Venezuela, Polonia o en cualquier otro lado son un grito que pide que el sistema en el que vivimos sea responsable ante la gente a la que se supone que tendría que estar cuidando.



El sistema económico que tenemos está hecho para enriquecer a muy poca gente al costo de la mayoría. Eso se traslada a la alimentación, la salud y la educación. Estas son las batallas que vamos a estar peleando y se van a volver cada vez más intensas, hasta que se levante esa presión que hay sobre la gente. Por eso, cuando ves personas protestando, ellas son protectoras de una forma de vida justa, decente y humana.



***



Más allá de su activismo político y sus roles más comprometidos con causas sociales, como el del telefilm ‘The Normal Heart’, Ruffalo también es parte del lucrativo universo de las películas de superhéroes. Desde el 2012 interpreta al doctor Bruce Banner, un científico con problemas de ira que se transforma en Hulk, una criatura verde, musculosa y dueña de una enorme fuerza. El actor encarnó al famoso personaje de los cómics de Marvel en ‘Los Vengadores’, ‘Iron Man 3’ y ‘Los Vengadores: la era de Ultrón’, y en 2018 estará en la primera entrega de ‘Los Vengadores: Infinity War’. Pero antes se lo puede ver en ‘Thor: Ragnarok’, en la que se reencuentra con el superhéroe interpretado por Chris Hemsworth y comparte elenco con Cate Blanchett, Tom Hiddleston y Jeff Goldblum.



¿Le parece entretenido lo que sucede alrededor de las películas de Marvel?



Estoy aprendiendo a divertirme con eso. Está la actuación, pero también las redes, el diálogo con los fans… Es lo que es, y puedes ser creativo dentro de todo esto. De esta última experiencia me quedo con la exuberancia, la alegría, la dulzura y la honestidad con que los fans creen en esto. Necesitamos eso en el mundo.



¿Por qué cree que los superhéroes tienen hoy tanto impacto?



Tiene que ver con que estamos programados desde hace siglos para responder a la mitología. Esto va directo a la parte del cerebro que trabaja con historias, conflictos e ideas.



Hay una moralidad detrás de estas historias, compleja en su naturaleza y que refleja los tiempos que vivimos. Marvel tocó ese nervio. Ya lo hacía Stan Lee; estaba en los cómics, pero cuando intentaban adaptarlo al cine quedaba limitado a la idea que los estudios tenían sobre cómo debe ser una película taquillera. Lo que diferencia a Marvel de DC Comics es que construyó un lenguaje rico a través de los años, las películas y los personajes, el cual apela a esa necesidad de mitología que tiene la humanidad.



¿Le parece que estas películas ofrecen una forma simbólica de tratar temas importantes que otros de sus films tocan directamente?



Claro. No puedes pensar que vas a hacer una película para cambiar el mundo; es el mundo el que quiere que una película exista para poner el foco sobre un sentimiento que ya está ahí. No podías hacer ‘La Mujer Maravilla’ hace cinco años y que significara lo que significa ahora. No podías hacer ‘Black Panther’ hace cinco años con el valor simbólico que tiene hoy. Antes debías tener a Obama y a las hermanas Williams, necesitas que pase algo en la cultura.



‘Capitán América: Civil War’ es sobre la división, la idea del bien y el mal, la fidelidad a una organización y lo que eso implica. Son temas en los que estamos pensando. Hay mensajes que no son explícitos, sino que trascienden a través de una historia de dioses y monstruos.



La fortaleza del doctor Bruce Banner surge de su propia debilidad, de su ira. ¿Tiene usted alguna característica que es al mismo tiempo fortaleza y debilidad?



(Risas) Cuando eres alguien famoso que se involucra en estas luchas parece que se trata de ti, cuando en realidad se trata de comunidades. Mantener eso claro es muy importante.



Algo de lo que hablamos mucho los activistas es que no podemos tratarnos a nosotros mismos de la manera como el sistema trata al mundo. Tenemos que encontrar alegría, amor, comunidad, comprometernos con el equilibrio en nuestras propias vidas.



Mi naturaleza es querer hacer cada vez más y siempre pensar que no es suficiente, pero esa es una tendencia destructiva, es el mismo modelo de extraer sin reponer. Los que terminan perdiendo son mi familia, mis amigos y yo mismo.

El activismo ya no es algo que se hace, sino una forma de vida, una expresión de humanidad FACEBOOK

TWITTER

¿Eso quiere decir que piensa dejar el activismo?



Un actor que está haciendo esto constantemente tiene que encontrar su equilibrio. Así que me estoy corriendo un poco de ese lugar porque veo que hay otros actores que se están involucrando.



Este es un tiempo de descentralización. Todo se está distribuyendo. El regalo de Trump es el despertar de la consciencia de mucha gente. El activismo ya no es algo que se hace, sino una forma de vida, una expresión de humanidad.



Es importante que los que están cargando con la responsabilidad del activismo den un paso al costado y dejen que otros se unan, que encuentren su propia voz y su sentido de pertenencia. Además, la descentralización de los movimientos es positiva porque ya no pueden atacar a una sola persona sino que tienen que atacar a miles.



¿En qué otro campo se manifiesta esa descentralización?



La última descentralización será la de la energía, que es una forma de control. Todo nuestro sistema económico, nuestra dominación militar y nuestro sistema político están basados en el petróleo. Ahora tenemos la tecnología para cambiar eso.



Hace cinco años empezamos a promover la idea de transformar todo a energías renovables, y se rieron de nosotros. Desde que asumió Trump pasamos de 27 ciudades que iban a cambiar todo a energías renovables a 167. Ahora hay estados enteros que van a hacerlo, como California y Nueva York. Una vez que la mayoría de la población adopta una tecnología, no hay vuelta atrás. Es muy difícil, pero hay un factor económico de nuestro lado: ahora es más barato usar energía solar o eólica.



***



¿Pensará Ruffalo en dedicarse a la política y postularse para algún cargo? El actor tiene una sola palabra para contestar a esto: un rotundo “no”.



MARÍA F. MUGICA

LA NACIÓN (Argentina) - GDA@lanacion