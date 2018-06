‘A mis dos hijos les he inculcado el respeto por la diferencia’

Opita total. Claudia Bahamón no le dice no a hablar bien de su tierra, el Huila, una de las regiones del país que más se vieron afectadas por el conflicto armado y donde se celebra una de las más hermosas fiestas anuales: el Reinado del Bambuco.



Casada con el cineasta Simón Brand y madre de dos hijos, Luca y Samuel, dice que de su familia recibe apoyo, respeto y admiración por lo que hace.



Residente en Los Ángeles (Estados Unidos), viaja con frecuencia a Colombia para participar en campañas y presentar programas. Y ya es un sello de distinción del formato 'MasterChef', de RCN. Ha estado en el de adultos, en el infantil y ahora conduce el de celebridades. Este último ha impulsado la franja nocturna del canal, al llegar hasta los seis puntos de 'rating'.

Bahamón, de 39 años, nació en Neiva el 5 de enero de 1979 y estudió arquitectura, pero la vida le cambió las coordenadas cuando empezó a ser contratada como modelo y luego pasó a ser presentadora de entretenimiento de los noticieros de RCN.

En este canal fue, ademas, enviada especial a eventos de espectáculos y moda, y presentó el Concurso Nacional de Belleza.



¿Le gusta cocinar?



¡Sí! Claro que me gusta cocinar, ¡pero me gusta más comer! (se ríe con muchas ganas).

¿Qué es lo que mejor que le sale en la cocina? ¿Cuáles son sus especialidades?

La verdad, amo preparar arroz, pescado y ensaladas. Y me queda todo muy rico.



En su trabajo en ‘MasterChef Celebrity’ uno la ve muy comprometida con los concursantes. ¿Cómo se hace amiga de ellos?, ¿qué siente cuando algo malo les pasa?, ¿Cómo es la rutina suya a la hora de grabar?



Soy solo sentimientos y siempre me he puesto en los zapatos de los demás. Por lo tanto, siento y vivo cada momento de ellos como si fuera mío, lo sufro, lo lloro y lo celebro. Siempre me ha parecido que quienes están al otro lado de la mesa en 'MasterChef' son unos valientes.



¿Qué le enseña un programa como ‘MasterChef’?



Me enseña compasión, amor, valores de sociedad y, sobre todo, respeto y amor por la gastronomía, especialmente por la nuestra, la colombiana.



Me siento muy orgullosa de este recorrido gastronómico que hemos hecho descubriendo sabores, historia, olores, texturas y distintos alimentos que enaltecen nuestras raíces... Es momento de que, así como nuestra música ha cruzado fronteras, lo hagamos también con nuestra gastronomía.



¿Qué es lo más huilense que tiene?



¡Soy corazón opita cien por ciento, corazón de gente amable, alegre, trabajadora, familiar y orgullosa de sus raíces!



Usted pasa la mayor parte del tiempo en Los Ángeles. ¿Qué es lo que más extraña de su tierra y por qué?



Sin duda, mi familia y la finca familiar. Soy muy unida a mis papás y abuelos, vivir lejos me mata el alma y a mis 39 aún siento ‘mamitis’ y ‘abuelitis’. Extraño abrazarlos, hacer visita con ellos, ver televisión juntos, hacer cama franca, comer pandeyucas y empanadas, ir a la finca y montar a caballo, cocinar en el horno de barro y desconectarnos entre los bosques de este lugar, sagrado para todos.



¿Cómo organiza su vida y la de su familia a la hora de estar por fuera de su casa y trabajar en Colombia?



La clave está en tener un balance perfecto de tiempos y entendimiento en familia. Al principio era complicado por el hecho de estar lejos de mis hijos. Por supuesto que cuando me voy los extraño un montón, pero mi esposo y mis hijos me apoyen y se sienten orgullosos de mí por lo que hago.



Hábleme de sus hijos...



Luca tiene 7 años. Es un loco de atar, con un sentido del humor espectacular. ¡Come pésimo! Le encantan las chucherías, pareciera que les tiene alergia a los vegetales y podría vivir de dulces. ¡Horror! Eso sí, es superdeportista.

Samuel tiene 10 años. Es un niño mucho más maduro, líder, sociable, deportista y melómano como su papá. Ama la buena mesa. Cuanto más raro el plato, más lo disfruta, puede llenarse de ensalada antes que cualquier otra cosa. Desde muy temprana edad ha demostrado interés por aprender perfecto español e inglés, y a pesar de no haber nacido en Colombia, se siente más colombiano que sus padres.

De las cosas que más amo de mis hijos es la sensibilidad por los animales; adoran el campo y los planes al aire libre.



¿Cuáles son los valores que les ha inculcado?



Respeto es la palabra clave, respeto por las diferencias, por la diversidad, por las religiones (solo en nuestra familia hay tres: yo nací católica, mi esposo es judío y tengo familiares protestantes), por la tierra, el agua, los árboles, los animales, la familia. Que todo lo que hagan en la vida lo hagan basados en el amor, nunca en el miedo, y que nunca nunca dejen de soñar.



Ya llega el San Pedro, la máxima fiesta de su departamento. ¿Cómo la recuerda?



El San Pedro es la máxima expresión de la cultura literaria, musical, gastronómica, ancestral y social de mi tierra. Es el momento perfecto para sacar todo ese sentimiento de arraigo y orgullo que tenemos los huilenses. Amo este momento del año.



¿Se ha puesto el vestido de sanjuanera?



Siempre he dicho que este traje es el más lindo que hay en Colombia. Cuando las mujeres y los hombres nos vestimos de sanjuanero nos vestimos de orgullo.



¿Qué significa para usted el baile del bambuco?



Es la picardía hecha baile y la exaltación de la mujer en nuestra sociedad como centro de todo. Cuando escucho el sanjuanero se me acelera el corazón.

