El encierro sigue dando miedo en los cines

La claustrofobia y un poder sobrenatural invaden un centro médico y desatan una asfixiante lucha entre el bien y el mal.



Esos ingredientes no son nuevos en el cine, pero han adquirido una sazón diferente gracias al trabajo de los realizadores Jeremy Gillespie y Steven Kostanski, quienes son los responsables del filme Conjuros del más allá (The Void), nueva apuesta de horror que se estrena este jueves en las salas de cine del país.

Recordando un poco el estilo de El enigma del otro mundo y Prince of Darkness (ambas del director John Carpenter), Conjuros... expone una guerra sin cuartel por la supervivencia de un grupo de personas que están atrapadas por un conflicto superior a sus fuerzas.



Todo comienza con un policía que lleva a un hombre herido a un centro hospitalario de una pequeña población y eso desata una aterradora situación entre los médicos y pacientes.



“Ofrece momentos impactantes y un argumento impredecible”, escribió el crítico Kim Newman en la revista Screendaily, mientras que Chris Hewwit (de Empire) reconoce que “a los fanáticos del cine sangriento les encantará”.



Kostanski habló con EL TIEMPO acerca de esta aventura cinematográfica.



¿Cree que su película le da un nuevo aire al género del terror?



Creo que hay un montón de cineastas interesantes que trabajan en este género ahora. El modelo de bajo presupuesto de la cinematografía está forzando a la gente a ser creativa con los recursos mínimos. Queríamos hacer algo un poco más ambicioso que solo un grupo de personas en una casa corriendo por algo fantasmagórico.



Mis películas favoritas son aquellas en las que los realizadores empujan los límites de sus presupuestos y nosotros trabajamos con ese principio.

El instinto de sobrevivir empuja a un grupo de personas de un hospital a luchar contra el mal. Foto: Cineplex

Hay una referencia al pasado, ¿cree que esa es la mejor manera de disfrutar ‘Conjuros del más allá’?

​

Esta película siempre fue concebida para tener lugar en una especie de no-tiempo, pero definitivamente hay elementos asociados con la década de los 80: la falta de teléfonos celulares, una tecnología más antigua o los modelos de los automóviles.

No pensamos en ella como algo retro, nuestra idea era hacer algo sin tantas herramientas visuales modernas.



Pero hay influencias claras a un cine de otra época...

​

Tuvimos muchas influencias y no solo de películas. Una de ellas es el videojuego Silent Hill, que nos sirvió para el diseño de ciertas criaturas, junto al escritor H. P. Lovecraft, que nos aportó mucho en el tono y atmósfera terrorífica de nuestra película.



También hablamos mucho acerca de Alien y hasta de No Country for Old Men (Sin lugar para los débiles) cuando escribíamos el guion.



El estilo visual es impactante, ¿cómo fue ese trabajo?



Pensamos en ser un escaparate de la creatividad práctica en el trabajo visual, pero tuvimos mucha suerte al tener a los mejores artistas de efectos de Toronto (Canadá) que aportaron sus habilidades para llevar a los monstruos a la pantalla. Pero, el CGI o retoques digitales solo se hicieron para afinar algunos detalles.



¿Han pensado en una segunda parte?



Jeremy (Gillespie) y yo tenemos ideas acerca de esa posibilidad, pero no nos importaría llevarlo a otro formato. Pensamos que tiene potencial para convertirse en una novela gráfica, con toda la mitología que la película sugiere.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

Cultura y Entretenimiento