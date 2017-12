Cuando el amor es la gran enfermedad

'Un amor inseparable' (The Big Sick) es una prueba de que la comedia romántica puede ir mucho más lejos que las tragicomedias con finales edulcorados que hemos visto hasta la saciedad en el cine de Hollywood.

La historia que protagonizan el comediante Kumail Nanjiani y la actriz Zoe Kazan luce muy cercana a la realidad. Verídica cien por ciento, traslada a la pantalla grande seis meses de la vida del mismo Nanjiani y de su esposa, Emily Gordon.



“Me di cuenta de que estaba enamorado de Emily cuando ella cayó en un coma, causado por una infección. Suena espeluznante, pero así fue”, cuenta el actor, recordado por sus apariciones en reconocidas series como Community, Portlandia y, sobre todo, por su interpretación del ingeniero de software Dinesh Chugtai en Silicon Valley.



Nacido en Karachi (Paquistán) y nacionalizado en Estados Unidos, el también humorista de stand up decidió coescribir con su esposa un guion acerca del drama que había enfrentado una década atrás cuando una relación amorosa con Emily parecía inviable, hasta que su perspectiva cambió cuando ella contrajo una grave enfermedad.



Sin embargo, el drama sería poco ante lo que vendría: el choque cultural con su familia musulmana, donde los noviazgos son arreglados, y el odio de sus recién conocidos suegros (estupendamente interpretados por Ray Romano y Holly Hunter).



“Cuando conocí a Emily, muchas cosas cambiaron en la forma como vivía y tomé decisiones que no seguían el camino que mis padres habían destinado para mí. Fue muy difícil hacerlos entender. Con el paso del tiempo, puedo decir que ahora me siento muy cercano a ellos”, recuerda el actor.

Sin duda es un relato muy, pero muy personal, pero que fue maravilloso porque me permitió hacer una catarsis respecto a muchos sentimientos que guardé durante muchos años

'Un amor inseparable' evoca el balance argumental entre el humor y la profundidad de situaciones dramáticas de otras películas como 'Love Actually' (Realmente amor) o de '(500) días con ella'.



La estrella de Silicon Valley conversó en una entrevista cedida por Cine Colombia respecto a Un amor inseparable, que ya se puede ver en las salas de cine del país.

Para filmarla, Nanjiani contó con el apoyo del productor, director y guionista Judd Apatow, autor de las comedias Virgen a los 40 y Ligeramente embarazada.



“Él me ayudó mucho a perfeccionar la forma, los detalles, lo que quería que se viera y proyectara. Y la presencia de unos actores formidables completó las ideas. Judd le agregó realidad a cada línea del guion, sin preocuparse tanto por el final, sino más bien por el desarrollo de los personajes, porque las situaciones lucieran muy verídicas”, explica.



Aunque es tarde para arrepentimientos, Nanjiani considera que el realismo que se ve en la pantalla superó sus expectativas.



“Sin duda es un relato muy, pero muy personal, pero que fue maravilloso porque me permitió hacer una catarsis respecto a muchos sentimientos que guardé durante muchos años”, comenta.



'Un amor inseparable', dirigida por Michael Showalter, engancha al espectador gracias a los giros en su trama, los toques de melancolía, la dureza que aporta y porque toma distancia de los clichés de la comedia romántica.



“Divertida, noble y generosa, esta cinta nos recuerda que siempre que tengamos circunstancias difíciles e inesperadas, es necesario mantener la sonrisa”, opinó Manohla Dargis en su crítica en The New York Times.



SOFÍA GÓMEZ G.

EL TIEMPO @s0f1c1ta