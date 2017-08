‘Candelaria’: el renacer de la pasión a los 80

El realizador Jhonny Hendrix Hinestroza tuvo sentimientos encontrados cuando supo que su nueva película, Candelaria, tendría su premier mundial y competiría en el 74.° Festival de Cine de Venecia.



“No sé por qué, pero soñaba con que fuera en Berlín o Cannes. Hasta que entendí que esta era una oportunidad grandiosa”.

La tercera cinta del realizador chocoano es la segunda que debutará en un festival de gran envergadura (la primera fue Chocó, en la Berlinale).

Candelaria es una coproducción con Alemania, Noruega, Argentina y Cuba. Competirá en La Mostra, que empieza hoy, en la Giornate degli Autori (Venice Days), que incluye una docena de títulos.



Después de Saudó, laberinto de almas (2016), Hinestroza explora el renacer de la pasión en una pareja de octogenarios que viven el periodo especial de La Habana, como es conocido el peor momento de crisis económica que enfrentó Cuba, a principios de los años 90, cuando cayó la Unión Soviética.



“Este par de viejos no tuvieron hijos, así que les toca aferrarse al poco amor que les queda”, cuenta.



La película tendrá dos exhibiciones en el certamen, que termina el 9 de septiembre, y el realizador le contó a este diario la inspiración y detalles de Candelaria.

Los cubanos Verónica Lynn y Alden Knight son los actores centrales en ‘Candelaria’. Foto: Antorcha Films

¿Qué lo marcó en el proceso de la película?



Cuando nos vamos para Cuba a hacer todo el proceso de casting, así como la preproducción, y faltando 20 días para empezar el rodaje, el protagonista se enferma y tan solo una semana después fallece. Era Jesús Terry. Todos entramos en una depresión horrible.



Yo me había enamorado de su actuación, y con lo sucedido, decidimos cambiar el guion: nuestro personaje principal analiza el significado de la muerte, la fragilidad de las circunstancias; piensa en aquello que nos da la vida cuando somos útiles y productivos y lo que nos quita cuando llegamos a viejos.



¿Cómo fue la relación con el nuevo protagonista?



Con Alden Knight ensayamos poquito, porque ya estábamos a pocos días del rodaje y teníamos que definir muchas otras cosas. Mi proceso con él ya fue durante la filmación: es un genio, un ‘actorazo’, nos facilitó la vida porque es un profesional con amplia experiencia.



¿Por qué ‘Candelaria’?



El personaje que lleva la carga es Víctor Hugo (Alden Knight), pero Candelaria (Verónica Lynn), su esposa, es su excusa perfecta, su momento más feliz, lo es todo para él, e incluso se enfrenta a la muerte por ella. Es un amor genuino y único. Y segundo, el nombre ha tenido que ver conmigo: personas a las que he amado mucho se llaman así. Es más, si tengo una hija le pondré Candelaria.



¿Qué hace fascinantes a los adultos mayores en el cine?



Dan en el punto porque nadie espera llegar a la vejez y que le pasen grandes dramas; al contrario, esperan tener la vida resuelta. Y eso jamás sucede. Por eso, nos vemos identificados con esos personajes.



¿Qué tanto de su vida hay en el filme?



En Víctor Hugo hay mucho de mi papá, es el vivo ejemplo de una persona luchadora, guerrera, que le aportó mucho a esta sociedad. Pero, cuando se jubila, pasa a ser ese personaje que se encierra y el mundo no le ofrece nada más que una cola larga para reclamar su pago.



La historia nos toca porque todos tenemos en la familia o conocemos a ese adulto mayor, abuelo, padre o tío, que nos ha hecho reír y que le sirvió mucho a este pueblo, pero que hoy vemos cansado, decaído, sin brillo, nostálgico. La película es muy nostálgica desde esa perspectiva.

Más latinos en la Mostra

En Horizontes está el paisa Juan Sebastián Mesa (‘Los Nadie’), con su corto ‘Tierra mojada’, y el argentino Pablo Giorgelli (‘Las acacias’), con su largo ‘Invisible’. En la competencia por el León de Oro figura ‘The Shape of Water’, del mexicano Guillermo del Toro. Fuera de concurso se verá ‘Loving Pablo’, que se rodó en Bogotá con Javier Bardem y Penélope Cruz.



SOFÍA GÓMEZ G.

Cultura y Entretenimiento