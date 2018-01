Un abogado que marcó el rumbo de la TV privada

Fue en el momento en que el recordado periodista Guillermo la ‘Chiva’ Cortés recomendó a un joven abogado –hijo de un amigo suyo– para un puesto en Inravisión (hoy RTVC) cuando se empezó a trazar la historia de Gabriel Reyes Copello en la televisión.

Tras 19 años como presidente del canal RCN, al que se vinculó en 1996, este cucuteño asumirá un nuevo cargo en la Organización Ardila Lülle, como vicepresidente de Asuntos Corporativos.



De Inravisión, a comienzos de los años 90, pasó a ser viceministro de Comunicaciones, para luego saltar a RCN, que aún era programadora, y luego a la presidencia del canal, tras el paso de Samuel Duque, entre otros.



Con Reyes al frente, RCN tuvo éxitos como Yo soy Betty la fea, La Pola, Tres Milagros, Hasta que la plata nos separe y La ley del corazón; implementó formatos de reality como Protagonistas de novela y obtuvo los derechos del campeonato de fútbol colombiano y la transmisión de grandes eventos.



Aunque el rating no ha acompañado a RCN en los últimos dos años y medio, especialmente, considera que no por eso han dejado de hacer productos de calidad.

Dos generaciones han crecido con la TV privada, sin saber lo difícil que fue ponerla en marcha...



Ese inicio fue duro y complejo, pero un trabajo motivante. Cuando empezamos a operar el canal en etapa de prueba, tuvimos problemas en Manjuí, una de las estaciones principales que transmitía para el centro del país, por interferencias en una de sus frecuencias. Igual nos sucedió con la estación más importante en el Valle del Cauca. Imagínese esta situación para un canal de televisión que arrancaba operaciones.



Pero, además, los canales que ya existían, el 7 y el 9, seguían operando en sus frecuencias, y a Caracol y a RCN nos asignaron en bandas distintas; para que los televidentes nos pudieran ver, tuvimos que instalar en todo el país miles de antenas, en tiempo record, con una inversión gigantesca.



¿Eran cifras muy altas para la época difícil del país?



Sí, fueron 95 millones de dólares de la época por cada concesión, más el 1,5 por ciento de facturación bruta anual, más el pago por las frecuencias, más la instalación y puesta en funcionamiento de la red de transmisión y la infraestructura de producción, más la compra de las antenas.



¿Cuáles fueron los cambios más importantes que trajo la televisión privada?



En noticias, la inmediatez: antes era un problema presentar la noticia extraordinaria y de último minuto, pues había que pedirle permiso al dueño del espacio y al Consejo Nacional de Televisión, y la gente tenía que esperar hasta la hora de los noticieros para ver las imágenes de los hechos noticiosos. Cuando llegó la televisión privada, tuvimos la oportunidad de ponernos al nivel de la radio, que siempre nos ganaba emitiendo primero las noticias de última hora.

¿Cómo nació el gran éxito de RCN, ‘Yo soy Betty la fea’?



Recuerdo que una noche salía del canal muy tarde y antes de subirme al carro vi la luz de la oficina de Fernando Gaitán prendida. Era un viernes. Me devolví, y él estaba con algunos libretistas que empezaban en esta labor.



Fernando me dijo que tenía desde hace cinco años esta idea de Betty, pero que era una telenovela en contra de los estándares: una protagonista fea, torpe pero muy inteligente, quien en un proceso muy largo lograba salir adelante y cumplir sus sueños. Hablamos como hasta la 1 de la mañana, y quedé encantado con esa historia y le dije que arrancara. Betty es un gran producto del canal, tiene récord Guinness en mayor cantidad de adaptaciones y nos sigue dando triunfos y satisfacciones.



¿A qué atribuye el ‘rating’ bajo en los últimos tiempos?



Eso es una realidad de los últimos dos años y medio, que han sido muy duros. Nosotros no entendemos el resultado que nos reporta Ibope sobre los productos del canal, pero esa es la medición que se tiene y es la ‘moneda de cambio’ que el mercado acepta. Sin embargo, vemos que en las plataformas digitales es otra cosa: un movimiento gigante con los productos del canal y un altísimo consumo. De todos modos, sabemos que hacemos un buen producto, con un alto nivel de producción, así los números no lo muestren.



Se habla mucho de la postura política del canal y de que eso hizo que la gente se fuera



Eso puede tener muchas lecturas. Este es un país polarizado, y hemos sido críticos del proceso de paz porque no ha sido bien manejado ni transparente, del que no se sabe a ciencia cierta qué se aprobó ni cómo se negoció.



La gente siente muy agresivo el noticiero...



Al ser críticos del proceso de paz y de las gestiones de un gobierno, algunos podrían quedar con esa sensación. Sin embargo, el trabajo que se hace en noticias es serio, independiente, profesional, mucho más integral, y debería ir más allá de esa percepción.



Ahora, el trabajo de Claudia Gurisatti como directora de noticias y de su equipo es excelente. Los noticieros son muy completos. Tienen una gran cantidad de secciones, de alternativas de información y de opinión; hay investigación, debate, denuncia, trabajo social, apoyo a la comunidad, a las personas con problemas en el sistema de salud; hay defensa de los niños y de las mujeres y reconocimiento a las buenas obras, lo que hacen los maestros y los valientes del país.



