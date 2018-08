‘Esta es una película para niños que no es solo para niños’

No es la primera vez que Ewan McGregor se sumerge en mundos mágicos: En el 2003, de la mano del realizador Tim Burton, encarnó a un empedernido contador de historias fantásticas en El gran pez, y ahora se convierte en Christopher Robin, ya adulto, el mismo que en su infancia jugó con Winnie the Pooh y sus amigos animales en el bosque de los Cien Acres.



“Recuerdo los libros, obviamente. A mí me los leyeron cuando era niño y me encantaban, y yo también luego se los leí a mis hijos”, cuenta el actor escocés, de 47 años, en una entrevista cedida por el estudio a este diario.

McGregor protagoniza la película Christopher Robin: un reencuentro inolvidable, que ya se encuentra en la cartelera nacional y está inspirada en el hijo del escritor británico Alan Alexander Milne (conocido como A. A. Milne), quien fue el protagonista de los cuentos que creó acerca del famoso osito Winnie the Pooh.



¿Qué tanto conocía a los personajes creados por A. A. Milne?



Yo tenía un oso de peluche parecido a Winnie the Pooh cuando era chico… era un oso un poquito anticuado que tenía estas extrañas articulaciones en brazos y piernas. No era exactamente Winnie the Pooh, así que actuar con el muñeco de la película me hizo acordarme de mi viejo oso.



¿Qué nos puede contar de los animales de la película?



Son increíbles. Tienen muchísimo carácter, aun solo estando sentados (risas).



¿Cómo fue trabajar con un oso de peluche como coprotagonista?



Todos teníamos escenas con los heroicos peluches y era raro porque eran ¡osos de peluche! De manera que cuando empecé, mi compañero en el set era Pooh; y Marc Foster (el director) tuvo la brillante idea de contratar a unos actores para que hicieran los roles de Pooh, Tigger, Cangu e Ígor en los sets. Estoy seguro de que la película no sería tan afectiva y la interpretación no parecería tan real ni tan buena si no hubiese sido por ellos.



Se supo que los peluches que se usaron eran reciclados…



Sí, pero todos se veían hermosos y reales, con un cierto aspecto desgastado por el paso del tiempo. Winnie the Pooh, por ejemplo, tenía un pequeño parche en su barriga. Parecían haber estado guardados los últimos 30 años en una caja de juguetes.



¿Qué le atrajo del papel?



Quedé bastante cautivado con el guion. Me encantó que Christopher Robin fuera un hombre de mi edad y que Winnie the Pooh regresara a su lado en un momento difícil de su vida. Eso me pareció realmente conmovedor. Christopher Robin tiene una hija (Madeline) con la que no mantiene una relación muy cercana; él lo reconoce y le gustaría estar más unido a ella. Y, sin duda, uno siente que a ella le encantaría tener a su padre más cerca. Hay algo de ese acercamiento entre padre e hija con lo que realmente me sentí identificado porque tengo varias niñas.



Precisamente, luce muy natural esa relación padre-hija…



Creo que se debe a la actuación de Bronte Carmichael, que es adorable, es tan auténtica. Es adorable verla actuar, es tan espontánea. No sé si esta era su primera película o no, pero fue muy profesional.



¿Qué se llevará el público de esta película?



Creo que la gente se sorprenderá. Probablemente sea lo que Walt Disney quiso desde un primer momento (con el corto de 1966, Winnie the Pooh y el árbol de la miel): hacer una película para niños que no es solo para niños.



