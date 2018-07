Álex Pina, el genio de 'La casa de papel' habla de sus nuevos retos

El productor y guionista español Álex Pina sigue asimilando la avalancha de éxito que le cayó con la serie 'La casa de papel'.

Pero cuando intentaba dar un respiro y reactivar su trabajo creativo, un nuevo derrumbe de buena suerte lo alcanzó: Netflix lo reclutó para desarrollar proyectos audiovisuales.

El creador de la serie en español más famosa en Netflix reconoce que el camino hacia el éxito es complejo, difícil, pero al final agradecido. Foto: Foto Netflix

A sus 48 años, el periodista de profesión estará ahora en las mismas ligas donde ya se encuentran los estadounidenses Shonda Rhimes ('La anatomía según Grey') y Ryan Murphy ('Glee', 'American Crime Story: el asesinato de Gianni Versace'). Esa alianza es el resultado lógico para el artífice de la serie en habla no inglesa más vista en esa plataforma: 'La casa de papel'.



Pero Pina se lo toma con calma y reconoce que todo responde a un trabajo duro de su equipo (de su compañía Vancouver Media) y a un olfato especial para encontrar historias con personajes que van del odio al amor.



Precisamente, el productor y guionista habló con EL TIEMPO de sus retos y de los riesgos que se enfrentan cuando se apuesta por un nuevo estilo en ficción televisiva.



‘La casa de papel’ explotó en Netflix, pero ¿qué puede adelantar de este nuevo capítulo creativo que lo espera?

Con los nuevos horizontes que son absolutamente gigantescos y muy estimulantes, vamos a intentar afianzar nuestro ADN de lo que debe ser una producción televisiva y el diseño de personajes. Es un reto grande, porque el espectador ahora es un experto –con más de diez horas de series a la semana– y eso nos lleva a aportar más.



Y hablando de la libertad…

Es otro riesgo, pero asumirlo no significa que te vaya a ir bien, pero tras varios intentos el espectador termina agradeciéndote que lo zarandees un poco.



Sus fanáticos ya conocen su estilo, ¿habrá cambios radicales en sus nuevas aventuras en la ficción?

No vamos a romper la vinculación con lo que hemos hecho siempre. Afianzando mucho en el tipo de personajes que se mueven dentro de la ambigüedad moral. Como lo hizo Berlín (personaje de 'La casa de papel'), al que odiabas al principio, pero luego terminas adorando como un héroe. Los cambios podrían venir más en los tiempos y en la narrativa (…) en el frenesí que podrían alcanzar las series.

Habrá entonces más tensión en sus nuevos trabajos…

Nosotros siempre comprimimos el tiempo y creo que tenemos una oportunidad de seguir haciéndolo, lo cual lleva al espectador a estar siempre en alerta y tener una sensación adictiva hacia los personajes. Romperemos algunos moldes formales y espero crear algo que implique viajar a muchos países.



¿Qué piensa del fracaso y la decepción que a veces se experimentan en este mundo de la creación televisiva?

Creo que son dos conceptos edificantes. En nuestro caso ha sido maravilloso. Yo tuve un fracaso que se llamó Lolita Cabaret (…). No pegó, no funcionó.



¿Y qué hizo entonces?

Ahí fue cuando nos metimos en el sistema que manejaban los estadounidenses. Comenzamos a ver sus series con un cuaderno en mano y eso fue como un antes y un después. Cambiamos nuestra forma de rodar y de escribir las series, luego vinieron Vis a Vis y La casa de papel.



¿No es una coincidencia que sus series tengan espacios cerrados: ‘El barco’, ‘Vis a vis’ (una cárcel) y ‘La casa de papel’ (imprenta de dinero)?

Sí. Es una constante, pues nos dimos cuenta de que cuando trabajas en un espacio cerrado, las emociones se multiplican por diez: las bajas pasiones, la épica, el heroísmo, la parte noble y la parte oscura del ser humano (…). Eso hace más poderosa la experiencia de ver una serie.



¿Qué poder tienen la ficción y las series ahora?

En mi opinión, la narrativa de ficción que está hecha a partir de la persona que cuelga de una cuerda que comienza a romperse es algo que hay que cambiar. Este es el momento de las series como un movimiento popular y estimulante desde el punto de vista cultural, e implica una verdadera revolución.



¿Cómo mantiene el equilibrio ante la fama y el reconocimiento mundial?

Manteniendo un perfil bajo. Claro, sentimos emoción, pero mantenemos cierta distancia. Es muy extraño que me encuentre gente de la serie 'Prison Break' que se quiera tomar una foto con nosotros, pero hay que asumir todo eso con cierto sentido del humor. Creo que hay que luchar contra el egocentrismo, pues hoy tienes un éxito y luego puede llegar un fracaso. Esto es una radiografía muy clara de lo que es escribir: tienes la empatía con una historia y en otro momento algo falla por alguna razón.



¿Recuerda qué fue lo primero que escribió?

Fue un relato de género negro que tenía un poco de romance y estaba relacionado con un crimen pasional. Realmente algo que dista mucho de lo que hago ahora, donde mezclo un poco la tragicomedia.



Usted viene a Colombia, un país donde su serie tuvo un éxito rotundo, al Festival Smartfilms, a mediados de septiembre...

Sí. Yo tengo una relación muy poderosa con Colombia; es más, el último episodio de La casa de papel lo escribí en el parque Tay-rona, junto al guionista Javi Gómez.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

CULTURA EL TIEMPO

Twitter: @AndresHoy1