'Game of Thrones' cobró una vieja deuda / Navegantes del cable

En el comienzo de la séptima temporada, 'Game of Thrones' regresó tensando los hilos de sus intrigas de manera más que eficiente, con un inicio como nos gusta: una Arya cobrando viejas deudas y brindando con el vino de la venganza, luego de asesinar a Walder Frey y asumir un brillo especialmente emotivo y brutal en su regreso a la pequeña pantalla.

Ahora las piezas del rompecabezas se unen siguiendo el modelo casi preestablecido, pero sin dejar de exponer nuevas maneras de ensamblaje.



Nada parece fácil para Jon Snow, ¿cuándo lo ha sido?, pero ahora parece tener un poco de control, a pesar de los primeros roces con Sansa y la peligrosa cercanía de Littlefinger.

Meera Reed y Bran Stark lograron llegar al Muro en este nuevo capítulo. Foto: Cortesía HBO

Pero lo que realmente marco al episodio, titulado 'Dragonstone', no fue la aparición del cantante Ed Sheeran ni el hecho de que su cameo fue un regalo para la actriz y fanática incondicional Maisie Williams, sino la relevancia que revelaron personajes como Sam o The Hound, quienes van entendiendo su desempeño en este juego de poder.



Sam tiene un encuentro con el que sería Jonah Mormont, quien reaparece mostrando un poco su decadencia física, mientras The Hound avizora la llegada de los White Walkers.

Daenerys se alista para cerrarle el camino a una Cersei que se revela cansada, pero aferrada al trono.



Sus planes parecen confusos, contrario a los de su rival más cercana y a los de una pequeña asesina que tiene mucho trabajo que hacer.



Pareciera ser un panorama de lo predecible, pero lo mejor del episodio de 'Game of Thrones' es que comenzó rápido, desenredó ciertos nudos y nos dejó esperando por más. El juego ya esta andando.