Emilia Clarke se despide de 'Game of Thrones'

Para la actriz Emilia Clarke llegó el momento de decir adios al personaje que la hizo mundialmente famosa: Daenerys Targaryen de la serie 'Game of Thrones'. La británica usó su cuenta de Instagram para despedir 'khaleesi' para siempre.

Aunque la octava y última temporada de 'Game of Thrones' recién se estrenará en el 2019, el rodaje de esta producción de HBO está llegando a su fin, y Emilia Clarke ha dedicado una selfie y unas sentidas palabras al personaje que interpretó casi 10 largos años.



"Salté a un bote hacia una isla para despedirme de la tierra que ha sido mi hogar lejos de casa durante casi una década", inicia el mensaje compartido en Instagram.

"'Game of Thrones', gracias por la vida que nunca soñé que sería capaz de vivir y por la familia a la que no dejaré de extrañar", continúa Clarke.



Además, añade un emoji de un corazón roto y el hashtag #lastseasonitis, que seria algo así como #últimatemporaditis.

La rotunda despedida parece confirmar que no habrá ni secuela ni 'spin-off' (serie derivada) ni más apariciones de Emilia Clarke en el mundo de 'Game of Thrones'.



Hace unos días, el escritor George RR Martin de la saga comentó que el nuevo piloto de precuela de 'Game of Thrones', de HBO, quisiera que se llame 'The long night' ('La larga noche'), y que se estará centrado en lo que ocurrió diez mil años antes de las aventuras de los actuales Stark, Lannister y Targaryen.



