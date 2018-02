La realidad del país, retratada con títeres y carros

Cuando se habla de posverdad en Emergencias mecánicas (programa de fin de semana de Señal Colombia y Telepacífico en coproducción con Echando Globos), el director, Carlos Millán, le da su definición al término.

“Como es una mentira repetida muchas veces que se transforma en una verdad, entonces, El Padrino (cliente estrella del taller Emergencias Mecánicas, un expolítico pensionado que no tiene un mejor lugar para perder el tiempo), para evitar que doña Purita le saque el carro del taller –que lleva años ahí–, inventa que ese carro fue tocado por el papa Juan Pablo II. La historia convence a los habitantes del barrio de que el vehículo es un objeto santo al que hay que venerar, y no está de más sacar provecho económico”.



Todos los personajes son títeres, y si hablamos de doña Purita, es la esposa del dueño del taller, don William, y la mamá de Rubielita, joven mamerta universitaria cuyo padre siente gran orgullo de esto último, pues no duda de que ella los hará subir de estrato. La muchacha forma parte de la Juventud Titiritera (Juti).



Esta es parte del universo de Emergencias mecánicas, un programa de 12 minutos que nació en el 2011 de la mano de Millán y de Mauricio Galeano.



“Se creó un piloto que estaba enfocado en la actualidad política. Cuando Señal Colombia entró como coproductor, se buscaron temas y personajes que permanecieran en el tiempo. Pasó a ser un espacio de crítica social y cultura ciudadana, con fuerte contenido político. Guillermo Díaz Salamanca hace la voz de William Guillermo, El Padrino, y por lo general de los invitados políticos”, agrega.



Los clientes del taller son los detonantes de cada capítulo. Están Freud (sicología), Manuel Teodoro (sensacionalismo), La Yayis (redes sociales), Profesor Butifarra (la versión colombiana del profesor Jirafales, pensiones), Esperanza Gomas (sexualidad), Trump (inmigración), Mokus (impuestos) y Peñalisa (urbanismo).



“William y su esposa pertenecen a la clase media emergente que aspira a sobrevivir con su negocio propio, al cual le dedican todas las horas del día y más”, dice Millán, quien recalca que es una ficción para adultos.En esta serie también están los Pepes, “que van para todo en dupla y son los empleados del taller. Uno es afrodescendiente del Valle del Cauca y el otro, del altiplano cundiboyacense”.

Dónde y cuándo

‘Emergencias mecánicas’ se emite los sábados y los domingos, a las 7:30 p. m. por Señal Colombia. Son capítulos de 12 minutos.



CULTURA