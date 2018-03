El oxígeno que necesita ‘The Walking Dead’ / Navegantes del cable

Luego de una entrevista reciente con EL TIEMPO por el estreno de la segunda etapa de la octava temporada de ‘The Walking Dead’, la actriz Danai Gurira susurró: “Creo que van a sufrir mucho”, refiriéndose a lo que se iba a sentir en esta nueva etapa de la serie



Pero sus palabras –hasta ahora– no se han cumplido, y eso de sufrir ha mutado a un sentimiento de inquietud o desazón.

Es cierto que hay un impacto con los nuevos acontecimientos de la serie, pero no se debe a que el conflicto de los sobrevivientes de un apocalipsis zombi haya evolucionado. Tampoco es el resultado de unos giros inesperados y brutales que debería asumir la narración para mantener atrapados a sus seguidores.



La verdad, el desespero que se siente al ver el nuevo ciclo de ‘The Walking Dead’, se relaciona con una experiencia en la que el espectador es testigo de una producción atrapada en un círculo vicioso.



El cual se revela en un conflicto en el que todos parecen lidiar con cuestionamientos morales como el de no poder o no querer matar a sus enemigos.



Se ve que los guionistas han intentado encontrar la fórmula para que las piezas de esta nueva ‘The Walking Dead’ funcione, pero ni la muerte de Carl Grimes (uno de lo personajes principales, pero no el más importante) logró el efecto emocional de otros tiempos (como cuando Negan asesinó a Glenn, por ejemplo).



Quizá lo rescatable, hasta ahora, ha sido el levantamiento de Simon (un personaje secundario que obedece a las órdenes de Negan), que decidió confrontar a su jefe.



Ese podría ser el giro necesario para el cambio. Un remezón en las bases de quienes ostentan el poder (los buenos y los malos) configuraría el ambiente preciso para una buena evolución de la trama.



Ya la idea de matar zombis no es lo más importante en esta serie y como los antiguos conatos de revolución ante las decisiones de Rick (el héroe de este cuento) no llegaron a buen puerto, bueno sería que la guerra total que tanto nos han prometido en las recientes temporadas de la serie se encendiera en una traición contra Negan. Algo me dice que Rick y su archienemigo podrían unirse en algún momento.



