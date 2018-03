El Festival de cine de Cartagena y su postura abierta e incluyente

Un festival más. Cartagena acogió de nuevo a integrantes de la industria cinematográfica, periodistas, estudiantes, cinéfilos, realizadores y estrellas de la gran pantalla.

La edición 58 del Festival de cine en La Heroica dejó postales para la memoria: Owen Wilson montando en bicicleta por la ciudad amurallada, Tilda Swinton entrando sonriente y triunfal al teatro Adolfo Mejía, el productor francés Bruno Dumont tomándose fotos en la plaza de Santo Domingo y Maribel Verdú compartiendo un coctel en la sede de la Cooperación Española. Ellos fueron los invitados principales y protagonistas de tributos y charlas con el público.



Pero, sobre todo, el balance es de buen cine, con unos galardones que ratifican una posición abierta e incluyente. Por ejemplo, el reconocimiento como mejor director en la competencia iberoamericana de ficción para Marcelo Martinessi, cuya ópera prima es un bello e íntimo retrato del ocaso del amor entre dos mujeres en Las herederas; o la apuesta arriesgada de películas como la colombo-brasileña El susurro del jaguar, una autodenominada queer punk road movie, premiada también por su dirección (para Simon(è) Jaikiriuma Paetau y Thais Guisasola), en el apartado de cine colombiano.

Con el eslogan ‘Puro voltaje’ y con la idea de resaltar la monstruosidad en su programación, el Ficci cerró una edición más en el Centro de Convenciones de Cartagena con la entrega de las India Catalina, su máximo galardón.



Otros de los triunfadores fueron el documental Amanecer, de Carmen Torres (competencia de cine colombiano); Nosotros las piedras, producción costarricense dirigida por Álvaro Torres Crespo (competencia oficial de documental) y la filipina Season of the Devil, de Lav Diaz (que triunfó en Gemas).



En total, el festival exhibió más de un centenar de películas en unas 290 funciones.

El lunar, precisamente, tuvo que ver con las boletas para ingresar a los teatros (el Adolfo Mejía, Casa 1537 y los multiplex de Bocagrande, Paseo de la Castellana y Caribe Plaza).

Para muchos acreditados y público en general, la posibilidad de conseguir una entrada se tradujo en largos desplazamientos y filas (a veces de más de una hora), en muchos casos con final triste, pues las boletas se habían acabado.



Hay que reconocer, eso sí, que las salas no se quedaron con sillas vacías, gracias a la habilitación de filas de último momento para aquellos que no habían podido conseguir una entrada y no perdían la esperanza de ver una película.



Aunque es habitual que en los grandes festivales de cine (Cannes, Toronto, Berlín, San Sebastián) los asistentes pasen horas haciendo filas para lograr una entrada, la organización del certamen cartagenero planeará mejor este apartado para su próxima edición: se habla de la creación de niveles para categorizar los accesos de los acreditados, la prensa y el público.



Uno de los momentos para destacar en la edición 58 del festival, el más antiguo del continente, fue la exhibición de la copia restaurada del clásico colombiano Cóndores no entierran todos los días, además del sentido homenaje a su director, Francisco Norden.



La velada en el teatro Adolfo Mejía, en la noche del domingo, incluyó un conversatorio con el realizador; la directora artística del Ficci, Diana Bustamante; el programador Pedro Adrián Zuluaga; la directora de Proimágenes, Claudia Triana, y la esposa de Norden y primera directora de la Cinemateca Distrital, Isadora de Norden.

SOFÍA GÓMEZ G.

EL TIEMPO

CARTAGENA

En Twitter: @s0f1c1ta

*Por invitación del Ficci