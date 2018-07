El discurso amoroso / Críticamente

¿Dónde está el límite entre el drama y la comedia? En algunos casos, la gracia de una cinta es tan evidente que no hay dudas, pero cuando se aborda con ironía un tema complejo, las fronteras son más difusas. Ese es el caso de Un sol interior, que se presenta como una comedia sobre los sinsabores del amor, pero también puede ser vista como el drama absurdo de unos personajes patéticos.

Juliette Binoche representa a una artista divorciada que enfrenta una crisis emocional. Enamoradiza como la que más, busca sosiego afectivo en varios hombres que no tienen lo que ella busca: un banquero que no está dispuesto a dejar a su mujer, un actor más confundido que ella y un extraño que la cautiva, pero sale corriendo al ver el enredo en que se está metiendo.



Y ella va de aquí para allá, con un candor que unas veces produce risa, y otras, exasperación.



Un sol interior es una película francesa hasta la médula. En pocos minutos, los personajes se atraen y tienen relaciones, y después duran horas reflexionando sobre lo que pasó y lo que no pasó. La cinta está basada vagamente en Fragmentos de un discurso amoroso, el célebre ensayo de Roland Barthes, y eso se nota en unas extensísimas disquisiciones sobre el deseo y los sentimientos, en las

que los personajes revelan una precaria madurez emocional. ¿Y cuál es la verdadera gracia de una película como esta?: la monumental actuación de Juliette Binoche, y su conversación final con el gran Gérard Depardieu, cuyo personaje es el único que no revela lo que quiere, aunque su intención esté grabada con fuego en su mirada.



MAURICIO REINA

Crítico de cine

Twitter: @ReinaMauricio