'El día de la cabra', una comedia costumbrista en creole

Vincent van Goat desapareció durante el rodaje. Era el noveno día en el que se filmaba El día de la cabra, en la isla de Providencia. El peludo y manso animal era uno de los protagonistas, y tenía una escena por grabar.



“Nosotros se la compramos a un señor antes de empezar el rodaje, en un acto muy informal. Esa mañana la buscamos por toda la isla, hasta que fuimos donde el señor que nos la había vendido. Allá la encontramos. Él nos dijo que esa era su cabra, que nos la había alquilado, no vendido”.

Ahora es una anécdota, pero en su momento, el director bogotano Samir Oliveros sufrió durante horas hasta que pudo recuperar a su peludo protagonista.



“Después nos enteramos de que el señor era alcohólico y, entonces, cada vez que necesitaba dinero se llevaba la cabra”, agrega.



Vincent van Goat –como la producción llamó al animal– comparte con Honlenny Huffington y Kiara Howard los papeles principales en El día de la cabra, que aborda la complicidad entre dos hermanos muy diferentes, luego de que atropellan a la cabra en un lugar donde matar un ser vivo es recibir una maldición.



“En la isla creen en esos muertos que no descansan tranquilos, porque dejaron algo pendiente. Eso es parte de la realidad. Pero su asociación con las cabras es ficción”, dice Oliveros desde Los Ángeles, donde cursa una maestría en Dirección Cinematográfica.



La película se rodó completamente en creole, idioma nativo de Providencia, con las actuaciones de personas oriundas de la isla.



“Una de las experiencias más lindas fue al presentar la película en Londres. Yo estaba muy nervioso porque el humor allá es otra cosa, tenía miedo de que no fueran a entender la película; pero fue donde más duro se rieron (...). En India también recibí el comentario más especial que me han hecho del filme: ‘Me sentí de vacaciones durante 80 minutos’ ”.



El primer largometraje de Oliveros, un relato medio fantástico que resalta la belleza cultural y natural del territorio insular colombiano, ya se puede ver en los cines del país. “Es una película muy fresca. Intentamos que no se pareciera a lo que hemos visto en el cine colombiano. Es una comedia muy distinta a lo usual, es costumbrista”, dice el director.



