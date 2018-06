El actor Jared Leto será Morbius, un enemigo de Spider-Man

Ahora protagonizará 'Morbius', una historia derivada de las aventuras de Spider-Man, que será dirigida por el sueco de origen chileno Daniel Espinosa.

Además, contará con la producción de los estudios Sony y se enfocará en la historia de un científico que padece una enfermedad sanguínea, pero sus intentos para curarse a sí mismo lo llevab a convertirse en una especie de vampiro.



Este personaje fue creado por Roy Thomas y Gil Kane y apareció por primera vez en un cómic en 1971 en el número 101 de 'The Amazing Spider-Man'. 'Morbius' pretende convertirse en una nueva pieza del rompecabezas cinematográfico que está preparando Sony vinculadas al famoso héroe arácnido.

La primera película de este proyecto fue 'Spider-Man: Homecoming' (2017), que contó con Tom Holland como protagonista y que recaudó en todo el mundo 880 millones de dólares. La continuación de este filme se titulará 'Spider-Man: Far From Home' y llegará a los cines en julio de 2019.



El protagonista de Morbius hizo parte de "Blade Runner 2049" (2017). Además de actor, Jared Leto es cantante y guitarrista del grupo de rock Thirty Seconds to Mars. Fue el famoso villano Joker en con poco brillo en Escuadrón Suicida, filme creado a partir de los personajes de DC Comics.

Así se vio Jared Leto en la película inspirada en los superhéroes de DC Cómics, Escuadrón suicida. Foto: Warner

Por su parte, Daniel Espinosa llamó la atención con el inesperado éxito del thriller sueco 'Easy Money' (2012) y triunfó en su desembarco en Hollywood con 'Safe House' (2015), que recaudó más de 200 millones de dólares en todo el mundo.



El año pasado estrenó 'Life', que combinaba ciencia-ficción y terror en torno al trabajo de unos científicos (Ryan Reynolds, Jake Gyllenhaal y Rebecca Ferguson) en una estación espacial internacional.



