Ed Sheeran aparecerá en la séptima temporada de ‘Game Of Thrones’

Los creadores de ‘Game of Thrones’ confirmaron la presencia del músico Ed Sheeran en la séptima temporada de la serie transmitida por HBO. David Benioff y Dan Weiss lo contaron en el panel de cine South by Southwest 2017 (SXSW), donde adelantaron algunos detalles sobre las sorpresas que vienen.



"Durante mucho tiempo hemos tratado de conseguir a Ed Sheeran en el programa para sorprender a Maisie Williams. Este año lo logramos”, declaró Benioff.



La revista Vanity Fair informó que, durante años, Weiss y Benioff trataron de invitar al cantante. Sin embargo, por diversos motivos de agenda, tanto de la producción como del Sheeran, nunca se pudo concretar nada.



Cuando por fin lograron que el artista estuviera en ‘Game Of Thrones’, fue toda una sorpresa para Williams, quien hace el papel de Arya Stark y es una seguidora declarada de su música.



Aún no se sabe que papel que tendrá Sheeran. Los creadores no revelaron si cantará o actuará. Es más, no se sabe si se le reconocerá físicamente en alguna escena. Lo que sí está claro es que Maisie aprovechó las grabaciones para compartir con su artista preferido.



Días antes se supo que la octava, y última temporada, será más corta que la que se estrenará en julio de 2017. El final de la serie solo contará con seis capítulos, uno menos que la séptima.



