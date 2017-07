La aparición de Ed Sheeran en ‘Game of Thrones’

Entre los comentarios que dejo el estreno de la séptima temporada de Game Of Thrones, está uno que pone por protagonista a Ed Sheeran y su aparición en la serie de HBO.



Desde hace varios meses ya se sabía que los creadores de la serie y el cantante británico tenían una sorpresa para sus seguidores. Sin embargo, su actuación ha causado asombro e intriga entre los fanáticos del cantante y la ficción.

En el primer capítulo de la séptima temporada se pudo ver a Sheeran cantando e interactuando con Arya Stark. El artista interpretó a un soldado Lannister, que estaba rodeado de más guerreros, mientras Stark montaba a caballo después de asesinar a todos los miembros del clan Frey.



Aunque solo salió a escena unos minutos, los medios han resaltado su actuación y sobre todo han hablado de la canción que interpretó.



“Las manos de oro están siempre frías, las de las mujeres siempre están tibias”, así dice uno de los versos de la canción, la cual se llama 'Hands of Gold'.



¿Por qué esta canción? Entre las varias especulaciones se cree que los creadores decidieron sacarla al aire por la similitud que tiene con la serie. Pues Tyrion usó la cadena de la Mano del Rey, hecha de oro y cuyos eslabones tienen forma de pequeñas manos, para asfixiar a Shae.

No es la primera vez que un músico famoso aparece en la serie. En la tercera temporada, en el capítulo 'The Bear And The Maiden Fair' apareció Gary Lightbody, el cual interpretó también a un soldado. Will Champion, el baterista de Coldplay también actuó en el famoso capítulo de la boda roja.



Bandas musicales también han perteneció al elenco. La banda islandesa Sigur Rós también presenció otra boda de Juego de Tronos, en este caso la púrpura. En ella interpretaron su canción de 'The Rains of Castamere'.



ANDREA HERNÁNDEZ BACCA

ELTIEMPO.COM