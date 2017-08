Dustin Hoffman: los 80 años de un rebelde de Hollywood

¿A qué hora cumplió 80 años Dustin Hoffman? Eso se podrían preguntar los millones de fanáticos de este actor estadounidense que celebró el pasado martes un año más de vida.



A muchos de esos seguidores les asustó que el actor de ‘El graduado’, ‘Kramer vs. Kramer’ o ‘Rain Man’ sea ya un octogenario, ya que si algo lo caracteriza es que ha logrado dejar una imagen muy fuerte de muchos de sus protagonistas y, por ende, un recuerdo en la pantalla al que parece no pasarle los años.

El cine lo acompañó desde la niñez, gracias a que su padre trabajaba como técnico de los estudios Columbia, pero su juventud estuvo marcada por intentos de convertirse en bailarín o músico –hasta coqueteó con la medicina–; sin embargo, al final fueron las tablas de un escenario las que llamaron la atención.



Estudió teatro en Nueva York, y fue una etapa difícil marcada por un trabajo de interpretación exigente y una cuenta bancaria siempre en saldo rojo.



“Mis padres no tenían dinero y mi madre compartía habitación en el hospital con otras cinco mujeres. Ellos habían pensado un montón de nombres de chica, porque es lo que querían. Nací yo, provocándoles una gran decepción. No tenían ningún nombre pensado. La mujer de la cama de al lado tenía abierta una revista de cine en la que salían los hermanos Dustin y William Farnum, ambos actores shakespearianos hasta que llegaron las películas y acabaron como vaqueros en wésterns. Dustin ha sido un gran nombre”, fue un comentario que hizo en una entrevista y que la revista ‘Vanity Fair’ recordó recientemente.



En ese episodio de vida también se evidenció una conexión especial con el séptimo arte.



Pero esa situación comenzó a cambiar cuando se metió en la piel de Ben Braddock, el confundido joven que se convertía en el objeto de seducción de una mujer madura conocida como la señora Robinson (Anne Bancroft) en el filme ‘El graduado’. Una película de 1967 que no envejeció y que sigue siendo un referente de la rebeldía y el peso de una edad.



Ese fue un rasgo que Hoffman mantuvo casi en sus siguientes apariciones en el cine: fue ese hombre común que a veces tenía que lidiar con situaciones que lo sobrepasaban o lo ubicaban en contextos difíciles en los que a punta de ingenio y sagacidad lograba salir avante.



En ‘Midnight Cowboy’ adquirió un tono cercano al personaje del estafador; mientras que en ‘Perros de paja’ era un hombre de pocos conflictos que termina arrastrado a un cúmulo de situaciones de extrema violencia. Así como el periodista ansioso del drama Todos los hombres del presidente.



Sin embargo, es interesante que su primer Óscar lo haya recibido por su papel de un publicista que tiene que asumir el cuidado de su hijo en la cinta ‘Kramer vs. Kramer’.



La emotividad que ofreció en sus batallas cotidianas ante el dolor de un divorcio impactó tanto a la crítica como al público.

Un tipo diferente

“Cuando eres demasiado viejo para ser el protagonista, te ofrecen papeles de reparto. Muchas estrellas no quieren hacer esa transición, lo ven como un signo de impotencia. Temen que el público ya no los verá como una estrella. Me encanta actuar y no voy a decidir lo que hago según lo que otras personas puedan pensar. Yo hago lo que quiero hacer”, comentó en una entrevista hablando de su carrera.



Nunca ha sido el típico actor de Hollywood, no encajó en los estándares de belleza o en el comportamiento díscolo de otros de sus colegas, pero siempre mantuvo un halo de autoridad, de poder y de integridad respecto a su trabajo tanto en el cine como en la televisión.



En el 2012 se arriesgó a dirigir la comedia ‘Quartet’, en la que precisamente se ríe de la vejez con una trama sencilla y muy irónica como ese estilo de asumir su rol en el mundo de Hollywood.



Donde sí cambia de tonos es frente a las cámaras, alrededor de técnicos y equipo de producción a los que nunca ha visto por debajo del hombro, mientras ellos son testigos de sus transformaciones.



En su carrera siempre ha existido un toque de humor que equilibra a esos personajes tensos o un poco insólitos que marcaron el rumbo de su carrera actoral.



Con ejemplos como ‘Tootsie’; ‘Wag the Dog’ (comedia ácida política en la que parodió a los productores de cine): ‘Meet the Fockers’, ‘Kung Fu Panda’ (voz), ‘Héroe accidental’ o ‘Hook, el capitán Garfio’. Tampoco ha estado exento de algunos descalabros como ‘Ishtar’, junto con Warren Beatty; ‘Sphere’, con Sharon Stone, y la historia de Juana de Arco que llevó al cine Luc Besson.



Pero esas fueron solo pequeños lunares de un trabajo con el que llegó a ser considerado para ser protagonista (o antagonista) de clásicos como ‘Blade Runner’ (que quedaría en manos de Harrison Ford); ‘Gandhi’ (Ben Kingsley) o como el villano Lex Luthor de la película ‘Supermán’, que terminaría interpretando Gene Hackman, con quien vivió las duras y las maduras al principio de su carrera y llegó a compartir un apartamento en Nueva York, cuando alcanzar el reconocimiento como intérprete solo era un sueño.



Para el ganador del Óscar (su segundo premio) por ‘Rain Man’, ser actor no significa ser famoso o la estrella de un filme, sino trabajar con emoción. Hace dos años causó revuelo cuando, en una entrevista con ‘El Mundo’ de España, manifestó: “Vivimos el mejor momento de la televisión y, de los 50 años que llevo trabajando en esto, el peor para el cine”. Una interesante contradicción de un hombre que es considerado uno de los grandes del séptimo arte.

También brilló en la televisión

Dustin Hoffman tuvo algunas experiencias televisivas antes de convertirse en una estrella de cine. A principios de los 60 trabajó en episodios de ‘Naked City’; ‘The Defenders’; ‘The Nurses’; ‘ABC Stage 67’ y en un episodio de ‘Los Simpson’. En el 2011 protagonizó el drama ecuestre ‘Luck’ (HBO), junto con el actor Nick Nolte.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO*

*Con información de EFE